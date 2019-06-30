Як змінилися солодощі після двадцятирічного зберігання

Британка продемонструвала різницю між натуральною їжею і продуктами з консервантами. Результат вражає!

Що змусило б вас відмовитися від улюбленої їжі? Особливо від солодощів.

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"Це моя шкідлива коробка. Кожна плитка шоколаду і кожен шматочок желе виглядають так, ніби я купила їх вчора, проте вони ровесники моєї 19-річної дочки. Що ж, а зараз на секунду задумайтеся про те, як ви тепер ставитеся до своїх улюблених смаколиків", – каже Маріса Бенкет.

Ні комахи, ні бактерії їх не чіпають їх. Але, наприклад, якщо залишити мандарин в чаші на місяць, він покриється цвіллю, запах розкладу буде витати навколо, супроводжуваний відповідним ароматом.

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