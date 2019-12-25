Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму

Добрий і смішний новорічний фільм Іронія долі або З легкою парою! вийшов на екрани в далекому 1975 році. Картина встигла стати одним з важливих символів свята. Сьогодні ділимося з вами актуальними фото акторів, які подарували нам неповторних персонажів Іронії долі.

Як сьогодні виглядають люди, які зіграли головних героїв в Іронії долі?

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Андрій Мягков

Виконавець ролі Євгена Лукашина після виходу фільму миттєво став загальним кумиром. Йому часто робили подарунки, а самого Мягкова іноді чіпали пальцем. Що ж стосується продовження кіно, то, попри власну участь в зйомках, Андрію воно не сподобалося. За його словами, з 48 варіантів сценарію був зроблений не найкращий вибір. Також актор відзначає, що було б класно зробити паузу в показі Іронії долі по ТБ. Акторові сьогодні 81.

Юрій Яковлєв

Юрій Яковлєв успішно працював в найрізніших жанрах. Йому піддавалися як комедійні, так і драматичні амплуа. Театр імені Вахтангова став для зірки другою домівкою, адже на цій сцені чоловік грав протягом декількох років. На початку 2000-х Юрій Васильович був змушений піти з кіно через проблеми зі здоров'ям. Однак заради продовження Іронії долі чоловік повернувся до професії. Через 32 роки він знову зіграв Іполита, і саме це перевтілення стало для нього останнім.

Актор помер 30 листопада 2013 від серцевого нападу. Через два роки того ж дня з життя пішов його друг Ельдар Рязанов. Зараз справу Яковлєва продовжують спадкоємці. Дочка Олена, син Антон і внучка Марія пішли стопами прославленого артиста.

Барбара Брильська

Першою помітною роллю актриси стала Ева в фільмі Потім настане тиша (1966). Широка популярність прийшла до Барбари Брильської після виходу на екрани фільму Єжи Кавалеровича Фараон. Серед найкращих робіт Брильської такі фільми, як історична стрічка Пан Володиєвський, мелодрама Анатомія кохання, драма Польський альбом, пригодницький телесеріал Ставка більша за життя.

Актриса багато знімалася в Болгарії, НДР, Чехословаччині, Югославії, була вона відома і в СРСР, як завдяки закордонним картинам з її участю, так і завдяки акторським роботам у радянських режисерів. Але величезна популярність в радянському кіно прийшла до Барбари Брильської після того, як її запросив зіграти головну роль Наді Шевельової у фільмі Іронія долі, або З легкою парою режисер Ельдар Рязанов. Зараз актрисі 78.

Ольга Науменко

Для виконавиці ролі Галі після виходу фільму мало що змінилося. За її словами, на вулицях її стали впізнавати після ролі Варі Морозової в телесеріалі Тіні зникають опівдні. Що стосується Іронії долі, Ольга не вважає свої зйомки у фільмі вдалими. По-перше, їй більше подобалося співпрацювати з Олегом Далем, який мав зіграти Лукашина. По-друге, на думку актриси, вона погано вийшла в кадрі. Актрисі 70.

Лія Ахеджакова

Виконавиця ролі Тані спершу відмовлялася від участі у фільмі. Вона вважала, що Таню могла б зіграти і статистка. Проте, Лія дозволила себе вмовити. Втім, другого разу не сталося. Ахеджакова одна з небагатьох, хто відмовився зніматися в продовженні. На актрису справили серйозний тиск, а також пробували переконати "пряником" (50 тисячами доларів), але Лія залишилася непохитною. Сьогодні актрисі 81 рік.

Любов Добржанська

У знаменитої актриси було коронне амплуа: відразу в декількох популярних радянських фільмах вона виконала роль матері головного героя. От і в Іронії долі Добржанська перевтілилася у матір Жені Лукашина. Зірка не дуже жалувала повнометражний кінематограф. Куди активніше вона працювала на сцені Центрального театру Радянської армії. У період з 1935 по 1977 роки Любов Іванівна змінила десятки амплуа: від комедійних до драматичних.

Мало хто з шанувальників культової новорічної комедії знають, що роль в Іронії долі стала однією з останніх в кар'єрі Добржанської. Актриса померла 3 листопада 1980 року.

Олександр Ширвіндт

Виконавець ролі Павлика став саме тим, хто прокинувся знаменитим. Про свою участь в Іронії долі Олександр згадує з теплотою. Зйомки запам'яталися йому банним епізодом. Він знімався вночі і не в бані, а в коридорі Мосфільму. Крім того, в першу ніч артисти вживали справжнісіньку горілку, яку самі принесли і замінили нею реквізит. Акторові зараз 85.

Валентина Тализіна

Ще одну подругу головної героїні зіграла Валентина Тализіна. Актриса не тільки з'явилася на екрані в образі Валі, а й подарувала головній героїні свій голос. Річ у тому, що у Барбари Брильської був помітний польський акцент. Саме тому її репліки перезаписувати Тализіна, а співала за Надійку сама Алла Пугачова.

Актриса прославилася ще в середині 60-х, пізніше продовжила грати як в кіно, так і в театрі. Тализіна у свої 84 і досі з'являється в повнометражних і телевізійних проєктах, але переважно з ролями другого плану.

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