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Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років

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Загублені серіал - фото 1
Загублені серіал / syfy

Першу серію Загублених глядачі побачили у 2004 році. За сім років серіал неодноразово їх здивував, а фінал взагалі залишив більше питань, аніж відповідей. Пропонуємо вам подивитися, що ж стало з акторським складом Загублених.

Зацініть, як змінилися актори шоу Загублені, покинувши загадковий острів після шести сезонів. До речі, деякі з зірок каста завдяки зйомкам зустріли своє кохання!

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Еванджелін Ліллі

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Роль Кейт Остін майже дісталася Кім Юн Джин, але в останній момент продюсери вирішили віддати її починаючій канадській актрисі Еванджелін Ліллі. З того часу у неї було небагато яскравих ролей, але до таких точно можна зарахувати ельфійку Тауріель з Хоббіта Пітера Джексона і Хоуп ван Дайн, також відому як супергероїня Бжола з фільму Людина-мураха і Бджола. Цього вистачило, щоб стати найбільш успішною актрисою з усього акторського складу серіалу. Що стосується особистого життя, актриса щаслива в цивільному шлюбі з асистентом режисера Загублених Норманном Калі. Пара виховує двох дітей.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360588

Хорхе Гарсіа

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360591

Хорхе Гарсіа обожнює гостре, смажене, солодке. Піца і пончики – його пристрасть. Хорхе в повному порядку. Гарсіа – успішний актор, а після виходу LOST він став відомим у всьому світі. А з 2005 року Хорхе щасливо одружений. Зі своєю дружиною Емілі актор познайомився на Гаваях під час зйомок серіалу.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360590

Метью Фокс

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360593

Роль Джека стала для Метью Фокса зоряною в його кар'єрі. Роль доктора Шепарда він отримав після відмови зніматися в ній Майкла Кітона. Герой мав померти на початку серіалу, проте автори вирішили продовжити його життя. В результаті Метью Фокс пробув на екрані всі шість сезонів і заробив велику популярність у глядачів. Зараз Фокс продовжує зніматися в кіно.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360594

Йен Сомерхолдер

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360596

Залишитися в живих на безлюдному острові після аварії літака вдалося далеко не всім героям. Також не всі актори змогли осісти в Голлівуді. Йена Сомерхолдера врятували Щоденники вампіра: підхопивши тренд, актор з 2009 по 2017 рік знімався в цьому серіалі. З 2015 року актор одружений з актрисою Ніккі Рід.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360595

Меггі Грейс

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360598

У цієї чудової актриси зараз все дуже добре. Її запрошують на культові зйомки таких фільмів як Сутінки і Лицар дня, а її красі заздрять багато голлівудських зірок, називаючи Меггі "відчайдушною красунею". Цього року їй виповнилося 34 роки.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360597

Джош Холлоуей

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360601

Найбільш харизматичний і улюблений серед глядачів актор серіалу мав побудувати після Загублених блискучу кар'єру, але не склалося. Холлоуей пробував себе в бойовиках, але вони провалювалися в прокаті, серіал Штучний інтелект з ним в головній ролі закрили після першого сезону, а в четвертій Місія: нездійсненна його героя вбивають через три хвилини екранного часу.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360600

Домінік Монаган

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360605

Персонаж Домініка Монагана, залежний від героїну рок-співак Чарлі, теж полюбився глядачам, в першу чергу добротою і чуйністю. За минулі роки у нього були і падіння, і злети. До останніх без сумніву можна віднести шведський детективний серіал Код 100. Цей банальний на перший погляд трилер про двох напарників-копів, що розслідують серію загадкових вбивств, підніс аудиторії чимало сюрпризів. Також запам'яталася глядачам його поява у фільмі Росомаха.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360604

Кім Юн Джин

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360607

Як і Джош Холлоуей, Кім вийшла заміж відразу після завершення зйомок серіалу. Актриса з нареченим навіть не стала залишати межі знімального майданчика, благо, що пейзажі Гавайських островів ідеально підходять для романтичної церемонії.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360606

Террі О'куїнн

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360609

Роль в серіалі Загублені зіграв і актор Террі О'куїнн. За неї він отримав премії Еммі і Сатурн. Після зйомок подружився з продюсером серіалу Дж. Дж. Абрамсом. Зараз Террі О'куїнн знімається в популярному серіалі Чорний список (Говард Харгрейв). Також був задіяний в серіалах Злочинні зв'язки і Парк авеню, 666.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360610

Майкл Емерсон

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360611

Хто б міг подумати, але акторові який виконував роль лідера групи "інших" зараз 65 років. Після Загублених актор рідко знімається в фільмах, і все більше озвучує персонажів мультфільмів або фантастики.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360612

Навін Ендрюс

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360614

Кар'єра харизматичного і привабливого Навіна не могла закінчитися із завершенням LOST. Успіху в великому кіно актор не знайшов, найяскравішою ролу на великому екрані у нього залишається образ коханця принцеси Діани. Зате Ендрюс знайшов себе на телебаченні: він грав у спін-оффі Одного разу в казці.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360613

Емілі де Рейвін

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360616

Сюжетна лінія Клер Літтлтон, що потрапила на безлюдний острів, будучи вагітною, стала однією з найцікавіших і непередбачуваних, особливо після таємничого зникнення дівчини в 4 сезоні. Відразу після Загублених актриса Емілі де Рейвін знялася в тандемі з Робертом Паттінсоном в мелодрамі Пам'ятай мене, що отримала доволі стримані відгуки. Потім їй пощастило отримати роль принцеси Белль в серіалі Одного разу в казці. Над цим проєктом актриса працювала аж до 2018 року, не витрачаючи сили на інші пропозиції. За цей час Емілі вийшла заміж за режисера Еріка Біліча і народила доньку Віру і сина Тео.

Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років - фото 360615

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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