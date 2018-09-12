Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу

Баффі – переможниця вампірів був одним з найуспішніших молодіжних серіалів свого часу. Як змінилися актори, які виконали головні ролі у Баффі – переможниця вампірів.

Серіал Баффі – переможниця вампірів створено за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. Цікаво, що починався він як комедійний фільм жахів, але з кожним сезоном серіал ставав більш похмурим і драматичним.

І ще: Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз

Сара Мішель Геллар – Баффі Енн Саммерс

У перервах між зйомками в Баффі, Геллар з'явилася в декількох молодіжних фільмах, серед яких були ролі другого плану в картинах "Я знаю, що ви зробили минулого літа" і "Крик 2", а після головна роль у трилері 1999 року "Жорстокі ігри". У 2011 році актриса повернулася на телебачення з серіалом "Двійник", в якому вона також була продюсером, однак шоу було закрито після одного сезону через низькі рейтинги.

Сара Мішель Геллар

Елісон Ханніган – Віллоу Розенберг

Якщо романтична комедія "Як я зустрів вашу маму" принесла актрисі славу, то серіал Баффі – щастя в особистому житті. Елісон і актор Алексіс Денісоф познайомилися в 1999 році на зйомках Баффі, а 11 жовтня 2003 року у них відбулося весілля.

Елісон Ханніган

Ніколас Брендон – Ксандер Харріс

Як і головна героїня, Брендон потрапив в проект не з першого разу: актор пробувався на роль цілих чотири рази. Брендон спробував себе і в якості театрального актора: з 20 листопада по 20 грудня 2009 року він грав у виставі "Щоденники Санталенда". З 2010 по 2011 рік артист з'явився в 4 епізодах телесеріалу "Приватна практика" в ролі асистента Шарлотти Кінг.

Ніколас Брендон

Девід Бореаназ – Янгол

Окрім Баффі, Девід також зірка серіалу "Кістки", де він зіграв детектива. А нещодавно вийшов новий серіал про спецназівців з його участю, тому можна сказати, Девід Бореаназ затребуваний в своїй області.

Девід Бореаназ

Мішель Трахтенберг – Дон Саммерс

Після легендарного серіалу, актриса з'явилася в серіалі "Пліткарка" в ролі Джорджіни Спаркс, яку TV Guide поставив на 13 місце в рейтингу негативних жіночих персонажів, а сама Трахтенберг була номінована на Teen Choice Awards. Після Баффі Мішель також закріпила успіх роботою в комедії "Євротур".

Мішель Трахтенберг

Елайза Душку – Фейт

Ця актриса прославилася лише пізніше, завдяки іншому серіалу, "Ляльковий дім", в якому розповідається про секретну організацію. У минулому році вийшло одразу 2 фільми за участю Елайзи Душку: ужастик "Привиди Еллоіз" і "Святий".

Елайза Душку

Джеймс Марстерс – Спайк

Протягом двох років актор був фронтменом рок-групи Ghost of the Robot. Дебютний альбом групи "Mad Brilliant" вийшов 2 лютого 2003 року. Далі пішов випуск трьох синглів і концертний тур по Європі. Потім Марстерс знімався ще в деяких фільмах і серіалах.

Джеймс Марстерс

Карізма Карпентер – Корделія Чейз

Відігравши перші три сезони в серіалі Баффі, Карізма покинула його і стала регулярною актрисою іншого серіалу, "Ангел". Актриса знімалася в епізодичних ролях в різних телешоу: "Вероніка Марс", "Зачаровані", "Надприродне". З 2002 по 2008 рік була одружена з Деміаном Харді, від якого має сина.

Карізма Карпентер

Читайте також: Ксена – принцеса-воїн: як зараз виглядає головна акторка серіалу