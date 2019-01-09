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Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
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Фільм Кучерявка Сью вийшов ще в 1991 році, і хоча з часу прем'єри минуло вже 28 років – це й досі одна з найулюбленіших святкових стрічок. Головну роль у картині виконала Елісон Портер. Розповідаємо, як же склалася доля маленької зірки!
Головна акторка фільму "Кучерявка Сью" (Curly Sue) Елісон Портер народилася 20 червня 1981 року в місті Ворстер (США). У три роки дівчинка вперше знялася в рекламі, у 6-річному віці вона зіграла роль маленької Максі в міні-серіалі "Я підкорю Манхеттен", а у вісім з'явилася у фільмі "Батьки".
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Ще через рік маленьку леді запросили на роль у фільмі "Кучерявка Сью". Пропозиція була дуже цікавою, адже партнером по зйомках став зірковий актор Джеймс Белуші. Роль дитини, яка мандрує по США разом з безхатьком Белуші, повинна була стати для Елісон вікном у світ багатих і знаменитих. Здається, вся планета закохалася в чарівну дівчинку з кучериками.
На превеликий жаль шанувальників, після зйомок в настільки успішній картині юна зірочка була змушена припинити свою акторську діяльність – дівчинці потрібно було здобути освіту. Елісон вчиться в школі в Коннектикуті, грає в дитячому театрі і ... все більше розуміє, що створена не для кіно, а для сцени. Відтак, вона починає розвивати свій вокальний талант.
Дивитися онлайн трейлер фільму про Сью:
У 18 років Портер переїхала в Нью-Йорк, а потім в Лос-Анджелес. Вона продовжила грати в театрі і паралельно займалася музикою. У 2003-му дівчина стала солісткою групи Raz. На жаль, колектив розпадався вже через рік. Через два роки Портер створила нову групу – Alisan Porter Project, але їй знову не вдається повторити запаморочливий успіх "Кучерявки".
Удача усміхнулася співачці тільки в 2016-му. Тоді Елісон взяла участь в десятому сезоні американського шоу "Голос", де під наставництвом Крістіни Агілери посіла перше місце. Портер співає і зараз, але її музика в Україні відома далеко не всім.
Слухати онлайн пісню Alisan Porter – Change:
Зате в особистому житті Елісон домоглася набагато більших успіхів. Вона перемогла свою алкогольну та наркотичну залежність і в 2012 році вийшла заміж за колишнього актора, а нині бізнесмена Браяна Отенріта. До весілля закохані зустрічалися 13 років! У пари народилося двоє дітей, але вкінці 2017-го Елісон оголосила про розлучення. При цьому вона зберегла дружні стосунки з Браяном і досі проводить з ним чимало часу.
Цікаво, що про свою роботу в фільмі "Кучерявка Сью" співачка згадує з теплотою, але завжди говорить, що це був всього лише хороший досвід.
"Це не моя пристрасть, моя пристрасть – музика", – завжди повторює Портер.
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