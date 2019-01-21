Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Едвард Руки-ножиці вийшов на екрани 28 років тому / maximum.fm

28 років пройшло з дня виходу на широкі екрани шикарного фільму Едвард Руки-ножиці, який не тільки став першим випадком співпраці Тіма Бьортона і Джонні Деппа, але і поклав початок їх багатолітній дружбі.

Едвард Руки-ножиці – культовий фантастичний фільм режисера Тіма Бьортона. Прем'єра фільму відбулася в 1990 році. Тім прославився багатьма своїми фільмами, деякі з яких стали дуже знаменитими на весь світ, але Едвард Руки-ножиці займає одну з найголовніших ступенів в його режисерській кар'єрі.

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Багато героїв з фільму стали неймовірно популярними і сьогодні знімаються в крупнобюджетних стрічках. Напевно, багатьом з вас захочеться подивитися на те, як вони виглядають сьогодні.

Алан Аркін

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Популярний американський актор, театральний постановник і письменник, за свою роботу в кіно удостоєний таких престижних премій, як Оскар, Золотий глобус і BAFTA. В юності молодості Алан Аркін хотів стати музичним виконавцем і навіть грав в аматорській групі The Tarriers. Пізніше він взяв участь у створенні театральної комедійної трупи Second City. У 1957 році на екрани вийшла картина Calypso Heat Wave, в якій Алан Аркін виконав свою першу кінороль.

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Вайнона Райдер

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

44-річна актриса Вайнона Райдер, яка стала днями обличчям б'юті-лінії Marc Jacobs, виглядає так само чарівно. Прекрасний приклад того, наскільки юною можна виглядати після 40: актриса Вайнона Райдер. Днями зірка фільму Едвард Руки-ножиці з'явилася на заході, присвяченому виходу нової туші для вій з б'юті-лінії Marc Jacobs.

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Дайенн Віст

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Після Едварда Руки-ножиці Віст повертається до Аллена для зйомок у фільмі Кулі над Бродвеєм (1994). За цю роль Віст отримала другу нагороду Американської академії. Зараз Дайенн 70 років. Вона ніколи не була офіційно одружена, виховує двох прийомних дітей (1987 та 1991 років народження). Все своє життя вона прожила в Манхеттені. На початку 2015 року, через відсутність роботи і можливості оплачувати квартиру, Віст довелося покинути свої апартаменти на 79-ій вулиці.

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Джонні Депп

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

У 1990 році на екрани вийшло два рейтингових проекти з Деппом: музичний фільм Плакса і фантастична стрічка Тіма Бьортона Едвард Руки-ножиці. Цією картиною починається плідна співпраця актора з іменитим режисером. Головна роль у фантастичній мелодрамі принесла Джонні Деппу гучне визнання і номінацію на премію Золотий глобус. До речі, на знімальному майданчику Едварда актор зустрівся з Вайноною Райдер.

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Кеті Бейкер

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Бейкер дебютувала в 1983 році з невеликій ролі у фільмі Хлопці що треба. У 1980-і роки вона знялася ще в декількох фільмах, в тому числі в картинах Вуличний хлопець (1987) і Батько (1989), а найбільшого успіху і визнання домоглася в 1990-і роки. Протягом усього десятиліття вона активно знімалася як в кіно, так і на телебаченні. З її кіноробіт найбільш відомими стали фільми Едвард Руки-ножиці (1990), Містер Фрост (1990), Дженніфер-вісім (1992).

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Роберт Олівері

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: Едвард Руки-ножиці (1990), Мила, я зменшив дітей (1989), Мила, я збільшив дитину (1992) тощо. Серіалів: ABC Спеціально після школи (1972-1995), Американський гральний клуб (1982-1993), Monsters (1991) і інші, персонажів у мультфільмі ABC Weekend Specials (1977-1997).

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Ентоні Майкл Холл

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

Ентоні Майкл Холл народився в Західному Роксбері, невеликому місті в околицях Бостона, штат Массачусетс. Він єдина дитина від першого шлюбу його матері – джазової співачки Мерседес Холл. Коли йому виповнилося шість місяців, батьки розлучилися. У віці трьох років разом з матір'ю переїхав на Західне узбережжя, де вона знайшла роботу. Незабаром вони повернулися і в підсумку переїхали в Нью-Йорк, де Холл і виріс. У нього є сестра Марія, яка народилася від другого шлюбу його матері. Став використовувати ім'я Ентоні Майкл, тому що інший актор на ім'я Майкл Холл вже є членом Гільдії кіноакторів.

Едвард Руки-ножиці через 28 років: як змінилися улюблені герої

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