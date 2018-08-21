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Ксена – принцеса-воїн: як зараз виглядає головна акторка серіалу
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Серіал "Ксена" був справжнім хітом телебачення. Усі ми стежили за пригодами відважної принцеси-воїна. У 2018-му головна акторка Люсі Лоулес відзначила своє 50-річчя, однак вона, як і раніше, приваблива та сексуальна. Гляньте самі!
Для більшості з нас серіал "Ксена – принцеса-воїн" став символом дитинства, адже він виходив з 1995 по 2001 рік. І хоча перипетії стрічки пригадати важко – виконавицю головної ролі неможливо забути! Минуло вже багато часу, але Люсі Лоулес, як хороше вино, стала тільки кращою: вона і в свої 50 не менш приваблива і сексуальна. Хоча її шлях до успіху був геть непростим.
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Люсі народилася в Новій Зеландії – у містечку, яке важко назвати райським куточком. За її словами, вона була справжньою непосидою в дитинстві і ні в чому не поступалася чотирьом старшим братам. Життя, образно кажучи, не балувало її пряниками.
Пізніше Люсі нарівні з дорослими видобувала гірську породу в Австралії. Уроки суворої юності пішли дівчині на користь: вона виросла міцною і вольовою. Пристрасть до пригод, мабуть, була у неї в крові. Тому вже після першого курсу в університеті, Люсі разом з коханим хлопцем Гартом Лоулесом – майбутнім чоловіком – вирушила в далекі мандри.
У Німеччині вони збирали виноград, потім працювали в копальні в Австралії. У 1988 році Люсі і Гарт зіграли весілля і повернулися до Нової Зеландії. Здавалося, що сімейна ідилія буде тривати довго, однак перший дзвіночок пролунав після того, як Люсі завоювала титул "Місіс Нова Зеландія – 1989". Зріла чуттєва краса жінки впадала в очі, тож рекламні агентства стали навперебій запрошувати її для участі в своїх роликах.
Незабаром Люсі потрапила на телебачення, де деякий час працювала ведучою популярних передач. У той час її й запросили в серіал про пригоди Геракла, і дві невеликі ролі зіграли в її долі величезне значення. Люсі вирішила стати актрисою і присвятити себе кіно.
Чоловік сприйняв такі зміни без особливого захоплення. Однак він знав твердий характер Люсі, яка ніколи не зупинялася на шляху до своєї заповітної мети. Вони розлучилися в 1996 році, коли вона вже підкорювала світ в популярному серіалі "Ксена – принцеса-воїн". Шість років зіркової слави пролетіли як одна мить – і глядачі з сумом розлучилися з серіалом і з улюбленим образом прекрасної амазонки.
Звісно, цей період в творчій долі Люсі Лоулес був найбільш яскравим. Утім, актриса залишилася затребуваною і в наступні роки. Наприклад, вона зіграла роль матері головного героя у фільмі жахів "Бугімен", взяла участь у зйомках телефільму "Сарана", а образ Лукреції в історичному серіалі "Спартак: Кров і пісок" знову продемонстрував нам, наскільки крута актриса.
Особисте життя Люсі теж склалося вдало. У 1998 році вона вийшла заміж за продюсера серіалу "Ксена – принцеса-воїн" Роберта Таперта. Цей шлюб виявився щасливим і міцним. Люсі народила йому двох синів і тепер більшу частину свого часу присвячує родині.
На додачу, вона веде активний спосіб життя, знімається в кіно- і телепередачах, та навіть виходить на подімум, як модель! Дивіться, як Люсі виглядає зараз:
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