На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гаррі Поттер через 18 років: чим займаються зараз улюблені герої
-
- 1105
Пролетіло більше 18 років з того моменту, як світ вперше побачив пригоди хлопчика-чарівника Гаррі Поттера і його друзів. Де ж зараз наші улюблені герої? Що з ними сталося і чим вони живуть?
Зізнайтеся, ви ж теж сумуєте за Гаррі, Роном, Герміоною і компанією? Давайте подивимося, як змінилися актори з Гаррі Поттера. Багатьох ви би навіть не впізнали!
І ще: Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
Руперт Грінт – Рон Візлі
Грінт визнає, що обирає ролі, які допоможуть йому уникнути його образу з "поттеріани". Він грав гітариста The Dead Boys у фільмі про нью-йоркську панк-сцену "Клуб CBGB", богобоязливого підлітка, що збігає з дорослою актрисою на театральний фестиваль в "Уроках водіння", учня професійного кілера в "Дикій штучці". Також актор проявляє явну схильність до комедійних ролей, як в "Місячній афері" і серіалах "Через хворобу" і "Великий куш". А ще Руперт мріє зіграти лиходія. До речі, в дитинстві йому страшенно подобалася роль Драко Мелфоя.
Емма Вотсон – Герміона Грейнджер
Молода, красива і розумна актриса активно знімається в кіно, віддаючи при цьому перевагу складним ролям і уникаючи фільмів для масового глядача. Емма охоче дає інтерв'ю і розповідає про права жінок. Загалом, дівчина не підвела Герміону. Зараз в її активі прекрасна робота у фільмі "Добре бути тихонею", ролі відважних дівчат, що йдуть проти системи, в "Колонії Дігнідад" і в "Сфері", а також чудовий образ Белль в "Красуні і чудовисько".
Том Фелтон – Драко Мелфой
Том Фелтон був одним з небагатьох акторів, що грали в Гаррі Поттері, і не плакали після закінчення зйомок заключної частини. І не тому, що на кастингу він розраховував отримати роль Гаррі Поттера, а тому, що йому, як нікому іншому, хотілося спробувати себе в іншому амплуа. Драко Мелфой на довгі роки скував Фелтона – акторові регулярно випалювали каштанове волосся, щоб перетворити на блондина, і навіть забороняли засмагати. Не дивно, що після завершення зйомок він пробував себе в різних жанрах: від фільмів жахів до історичних картин. Цього року заплановано вихід аж чотирьох кінострічок за участю Тома Фелтона.
Метью Льюїс – Невілл Лонґботтом
Зараз у Льюїсі важко впізнати того найбільш пухленького хлопчика з "поттеріани". Як зізнався сам актор журналу Fault, він спеціально вибирав ролі грубих і сильних чоловіків, щоб позбавитися від образу миловидного Невілла. Переважно Льюїс знімається в серіалах, найцікавіший з яких "Щаслива долина", де Метт грає алкоголіка, підозрюваного у вбивствах. Наразі гру актора можна побачити у драмі "До зустрічі з тобою" з Емілією Кларк і Семом Клафліном.
Олівер Фелпс – Фред Візлі
Старший з близнюків Олівер Фелпс після фільмів про Гаррі Поттера отримав не так багато пропозицій щодо зйомок. Так, разом із братом він зіграв у фільмі "Денні і людський зоопарк" і в драмі "Свій найгірший ворог", яка, на жаль, застрягла на етапі пост-продакшну в 2016 році. Зараз актор робить ставку на театр. На початку цього літа Олівер дебютував на сцені у ролі детектива-сержанта Тотті в постановці "Випадок з переляканою леді" в Бєлградському театрі Ковентрі. "Я маю довести, що можу працювати наживо, і мені подобається це відчуття – пан або пропав", – каже актор.
Роберт Паттінсон – Седрік Дігорі
Роберт Паттінсон прославився роллю вампіра у "Сутінках", і тільки потім громадськість згадала, що колись він зіграв красивого і відважного Седріка Дігорі, який драматично гине під час змагань у фільмі Гаррі Поттер і Кубок вогню. Нинішні роботи в кіно не приносять йому такої ж слави, але тим не менше вони варті уваги: "Милий друг", "Загублене місто Z", "Лайф", "Гарний час". Чудові драматичні ролі.
Еванна Лінч – Луна Лавґуд
Еванна з усіх акторів-дітей, мабуть, найбільш віддана прихильниця "поттеріани". Зараз вона – у числі консультантів в організації The Harry Potter Alliance. Це фанати чарівного світу, які займаються благодійністю: скажімо, збирають книжки для шкільної бібліотеки в Уганді. Вона продовжує деколи зніматися в кіно, але помітні ролі їй не перепадають.
Бонні Райт – Джинні Візлі
Молодшій сестрі Рона в реальному житті вже виповнилося 27 років. Бонні Райт офіційно завершила акторську кар'єру, після Гаррі Поттера знявшись у кількох малобюджетних картинах. Зараз у Бонні нове заняття – режисура. Для цього дівчина навіть отримала спеціальну освіту. Незважаючи на відхід з великого екрану, Райт залишається популярною: регулярно позує для журналів, веде Instagtam-мільйонник і володіє компанією Bon Bon Lumiere.
Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер
Актор знявся у 8 фільмах про хлопчика, який вижив, після чого багато хто був упевнений, він так і залишиться зіркою однієї ролі. Але вже через рік вийшов фільм з Деніелом "Жінка в чорному", який мав величезний успіх. Після закінчення "поттеріани" Редкліфф став одним з найбільш помітних британських акторів. Всього сім років минуло з часу закінчення "Гаррі Поттера", а у нього вже є об'ємний список зіграних головних ролей у фільмах, причому одна дивніша та несподіваніша за іншу. Роль у фільмі "Віктор Франкенштейн" цілком звичайна, а от у "Людина – швейцарський ніж" Деніел грає роль... трупа.
І ще: Як змінилися актори серіалу Клон і де вони зараз
-
22:51Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
-
22:23Легко вкрасти: в електросамокатах Xiaomi виявили вразливість
-
21:56Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
20:51На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:22Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину
-
19:57Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото
-
19:44MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек
-
19:29Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику
-
19:13У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus
-
18:55У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv
-
18:44Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску
-
18:28Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:12Хорватська зірка футболу покине Барселону
-
17:59Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х
-
17:50Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
-
17:43Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
17:11Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом
-
16:56Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем
-
16:42Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
-
16:27Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина
-
16:12Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
14:11Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
-
12:135 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
-
10:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
08:15Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого
- 12 лютого
-
23:58Вибираємо подушку для сну: прості поради
-
21:12Скільки платять кур'єрам у різних містах України
-
19:00Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї
-
17:00Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз
-
15:00Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку
-
13:26У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень
-
12:39Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
-
10:3010 найромантичніших напрямків для закоханих
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого
- 11 лютого
-
22:15День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
-
19:01Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео
-
16:24Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
13:51BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"
-
12:13Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій
-
10:18Популярна музика: плейлист нових пісень тижня
-
07:05Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 10 лютого
-
23:25Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:19Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві