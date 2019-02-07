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Гаррі Поттер через 18 років: чим займаються зараз улюблені герої

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Як живуть актори, що зіграли головні ролі у фільмі Гаррі Поттер - фото 1
Як живуть актори, що зіграли головні ролі у фільмі Гаррі Поттер / RED

Пролетіло більше 18 років з того моменту, як світ вперше побачив пригоди хлопчика-чарівника Гаррі Поттера і його друзів. Де ж зараз наші улюблені герої? Що з ними сталося і чим вони живуть?

Зізнайтеся, ви ж теж сумуєте за Гаррі, Роном, Герміоною і компанією? Давайте подивимося, як змінилися актори з Гаррі Поттера. Багатьох ви би навіть не впізнали!

І ще: Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки

Руперт Грінт – Рон Візлі

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Легендарний рудоволосий Рон Візлі

Грінт визнає, що обирає ролі, які допоможуть йому уникнути його образу з "поттеріани". Він грав гітариста The Dead Boys у фільмі про нью-йоркську панк-сцену "Клуб CBGB", богобоязливого підлітка, що збігає з дорослою актрисою на театральний фестиваль в "Уроках водіння", учня професійного кілера в "Дикій штучці". Також актор проявляє явну схильність до комедійних ролей, як в "Місячній афері" і серіалах "Через хворобу" і "Великий куш". А ще Руперт мріє зіграти лиходія. До речі, в дитинстві йому страшенно подобалася роль Драко Мелфоя.

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Руперт Грінт

Емма Вотсон – Герміона Грейнджер

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Маленька Герміона

Молода, красива і розумна актриса активно знімається в кіно, віддаючи при цьому перевагу складним ролям і уникаючи фільмів для масового глядача. Емма охоче дає інтерв'ю і розповідає про права жінок. Загалом, дівчина не підвела Герміону. Зараз в її активі прекрасна робота у фільмі "Добре бути тихонею", ролі відважних дівчат, що йдуть проти системи, в "Колонії Дігнідад" і в "Сфері", а також чудовий образ Белль в "Красуні і чудовисько".

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Емма Вотсон

Том Фелтон – Драко Мелфой

Том Фелтон був одним з небагатьох акторів, що грали в Гаррі Поттері, і не плакали після закінчення зйомок заключної частини. І не тому, що на кастингу він розраховував отримати роль Гаррі Поттера, а тому, що йому, як нікому іншому, хотілося спробувати себе в іншому амплуа. Драко Мелфой на довгі роки скував Фелтона – акторові регулярно випалювали каштанове волосся, щоб перетворити на блондина, і навіть забороняли засмагати. Не дивно, що після завершення зйомок він пробував себе в різних жанрах: від фільмів жахів до історичних картин. Цього року заплановано вихід аж чотирьох кінострічок за участю Тома Фелтона.

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Том Фелтон

Метью Льюїс – Невілл Лонґботтом

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Смішний і завжди розгублений Невілл

Зараз у Льюїсі важко впізнати того найбільш пухленького хлопчика з "поттеріани". Як зізнався сам актор журналу Fault, він спеціально вибирав ролі грубих і сильних чоловіків, щоб позбавитися від образу миловидного Невілла. Переважно Льюїс знімається в серіалах, найцікавіший з яких "Щаслива долина", де Метт грає алкоголіка, підозрюваного у вбивствах. Наразі гру актора можна побачити у драмі "До зустрічі з тобою" з Емілією Кларк і Семом Клафліном.

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Метью Льюїс

Олівер Фелпс – Фред Візлі

Старший з близнюків Олівер Фелпс після фільмів про Гаррі Поттера отримав не так багато пропозицій щодо зйомок. Так, разом із братом він зіграв у фільмі "Денні і людський зоопарк" і в драмі "Свій найгірший ворог", яка, на жаль, застрягла на етапі пост-продакшну в 2016 році. Зараз актор робить ставку на театр. На початку цього літа Олівер дебютував на сцені у ролі детектива-сержанта Тотті в постановці "Випадок з переляканою леді" в Бєлградському театрі Ковентрі. "Я маю довести, що можу працювати наживо, і мені подобається це відчуття пан або пропав", – каже актор.

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Олівер Фелпс з братом

Роберт Паттінсон – Седрік Дігорі

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Гаррі і Седрік

Роберт Паттінсон прославився роллю вампіра у "Сутінках", і тільки потім громадськість згадала, що колись він зіграв красивого і відважного Седріка Дігорі, який драматично гине під час змагань у фільмі Гаррі Поттер і Кубок вогню. Нинішні роботи в кіно не приносять йому такої ж слави, але тим не менше вони варті уваги: "Милий друг", "Загублене місто Z", "Лайф", "Гарний час". Чудові драматичні ролі.

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Роберт Паттінсон

Еванна Лінч – Луна Лавґуд

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Луна Лавґуд

Еванна з усіх акторів-дітей, мабуть, найбільш віддана прихильниця "поттеріани". Зараз вона – у числі консультантів в організації The Harry Potter Alliance. Це фанати чарівного світу, які займаються благодійністю: скажімо, збирають книжки для шкільної бібліотеки в Уганді. Вона продовжує деколи зніматися в кіно, але помітні ролі їй не перепадають.

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Еванна Лінч

Бонні Райт – Джинні Візлі

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Джинні Візлі

Молодшій сестрі Рона в реальному житті вже виповнилося 27 років. Бонні Райт офіційно завершила акторську кар'єру, після Гаррі Поттера знявшись у кількох малобюджетних картинах. Зараз у Бонні нове заняття – режисура. Для цього дівчина навіть отримала спеціальну освіту. Незважаючи на відхід з великого екрану, Райт залишається популярною: регулярно позує для журналів, веде Instagtam-мільйонник і володіє компанією Bon Bon Lumiere.

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Бонні Райт

Деніел Редкліфф – Гаррі Поттер

Актор знявся у 8 фільмах про хлопчика, який вижив, після чого багато хто був упевнений, він так і залишиться зіркою однієї ролі. Але вже через рік вийшов фільм з Деніелом "Жінка в чорному", який мав величезний успіх. Після закінчення "поттеріани" Редкліфф став одним з найбільш помітних британських акторів. Всього сім років минуло з часу закінчення "Гаррі Поттера", а у нього вже є об'ємний список зіграних головних ролей у фільмах, причому одна дивніша та несподіваніша за іншу. Роль у фільмі "Віктор Франкенштейн" цілком звичайна, а от у "Людина – швейцарський ніж" Деніел грає роль... трупа.

Деніел Редкліфф зараз - фото 306195
Деніел Редкліфф зараз

І ще: Як змінилися актори серіалу Клон і де вони зараз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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