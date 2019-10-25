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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Як змінилися актори фільму Американський пиріг

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Американський пиріг: як змінилися актори - фото 1
Американський пиріг: як змінилися актори / digitalspy

У далекому 1999 році вийшла перша з чотирьох частин захоплюючої комедії Американський пиріг, яка швидко завоювала любов глядачів. Погляньмо, як змінилися за цей час зірки стрічки!

Фільм Американський пиріг уособлює все, що ми любимо в молодіжних комедіях. Герої вчаться приборкувати свою сексуальність, через що потрапляють в прірву комічних ситуацій, а паралельно змушені приймати, можливо, найважливіші рішення в житті! Зацініть, як змінилися актори Американського пирога.

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Джейсон Біггз

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363780

Джейсон Біггз грав головного героя – сором'язливого юнака Джима Левенстайна, який разом з трійцею кращих друзів намагається поєднати шкільний випускний з початком статевого життя. Попри успіх франшизи Американський пиріг (в 2001 і 2003 вийшли 2 і 3 частини), Джейсон Біггз мало того що не вийшов за межі комедійного амплуа, але і не з'являвся потім у настільки ж великих проєктах. Мабуть, найбільш знакова з його останніх ролей – Ларрі, наречений головної героїні з серіалу Помаранчевий – хіт сезону. Однак він не засмучується, адже на життя йому вистачає, а весь вільний час він присвячує дружині, актрисі Дженні Моллен, з якою щасливо одружений з 2008 року. У пари ростуть двоє синів.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363781

Елісон Ханніган

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363783

Елісон стала успішною актрисою. Спочатку вона знялася в Баффі – винищувачка вампірів, потім в Американському пирозі, а вінчає її зоряне резюме роль Лілі в Як я зустрів вашу маму. Актриса вже заробила стан, який оцінюється більш ніж в 18 млн доларів. Вона одружена з партнером по Баффі Алексісом Денісофим. У пари двоє дочок. Елісон продовжує потроху зніматися.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363784

Едді Томас

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363785

Кар'єра Едді Томаса після ролі в культовому фільмі мала піти на підйом, але йому так і не вдалося зіграти щось більш масштабне.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363786

Тара Рід

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363788

Тара Рід зіграла Вікі, найгарячішу дівчину в школі. На той момент вона вже була доволі відомою в Голлівуді актрисою завдяки участі у фільмі братів Коенів Великий Лебовські і участю в драмі Жорстокі ігри з Сарою Мішель Геллар. Паралельно вона зустрічалася з російським хокеїстом Сергієм Федоровим. У подальшій фільмографії Тари Рід були як успіхи (Король вечірок), так і провали (Доктор Т та його жінки).

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363787

Міна Суварі

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363790

1999-й був для Міни Суварі дуже знаковим. Вона знялася в Красі по-американськи, і в тому ж році вона знялася в Американському пирозі. Ці фільми вийшли один за іншим. Незвичайною зовнішністю актриса зобов'язана грецькому і естонському корінню. До акторської кар'єри вона працювала моделлю для Lancôme. Після великого успіху були ще невеликі ролі в кіно і на телебаченні, а також озвучка двох відеоігор. Що стосується особистого життя, Міна двічі виходила заміж.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363789

Юджин Леві

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363792

Серед "дорослих" персонажів цієї комедії конкуренцію мамі Стифлера може скласти хіба що Юджин Леві – тато Джима. Розсудливий привабливий чоловік єврейського походження з'являвся в кожній частині Пирога, навіть в четвертій, де повністю змінився акторський склад.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363791

Кріс Овен

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363794

Той самий Шермінатор точно міг би досягти успіху в кінематографі, але вважав за краще залишити професію і працювати простим офіціантом (хоча з'являвся у фільмі жахів Туман 2007 року). За словами Кріса Овена, йому не потрібні слава і багатство – на життя йому вистачає, а більшого йому для щастя і не треба.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363793

Дженніфер Кулідж

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363795

Хто не знає маму Стифлера? Її знають навіть ті, хто ніколи не дивився Американський пиріг. Ця актриса часто знімається в комедійних серіалах, ви могли її бачити в телешоу Дві дівиці на мілині або, наприклад, в шостому сезоні Хору. У порівнянні з іншими акторами Пирога Дженніфер Кулідж – ветеран сцени.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363796

Шонн Вільям Скотт

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363798

Типаж Стифлера є в будь-якій молодіжній компанії: красунчик-балагур, що має успіх у дівчат, вічно потрапляє в ідіотські ситуації через свій характер. Хоча Стифлер, персонаж Шонна Вільяма Скотта, з самого початку не позиціонувався як головний герой фільму, і виступав як антагоніст, глядацька любов до нього була настільки велика, що в подальших частинах його сюжетну лінію значно розширили.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363797

Наташа Ліоні

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363800

Колись її знали лише за роллю Джесіки в Американському пирозі, але сьогодні вона для всіх Ніки з телешоу Помаранчевий – хіт сезону. Але і до отримання цієї ролі кар'єра Наташі була успішною і за свої досягнення вона отримала Еммі. Якщо ж говорити не тільки про кіно, то в актриси починаючи з 2001 року були настільки серйозні проблеми з алкоголем, що її заарештовували за водіння в нетверезому вигляді, виселяли з квартири за бешкети, а ще вона загриміла в лікарню в гепатитом С. Пізніше вона пройшла піврічний курс лікування в реабілітаційному центрі.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363801

Томас Йєн Ніколас

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363802

Цей актор, напевно, змінився сильніше за інших. Він змужнів і відростив бороду, яка зробила його зовсім іншою людиною. Попри те, що починав він з кіно, сьогодні Томаса більше цікавить музика. У 2008 році він випустив дебютний альбом, а потім ще чотири записи. Музика дійсно його велика пристрасть, і навіть дружина Томаса – успішний діджей в Чикаго.

Як змінилися актори фільму Американський пиріг - фото 363803

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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