Відео дня: 15-річна Юлія Саніна бере участь у телешоу, ведуча якого – Тіна Кароль

Фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна поділилась ностальгійним відео зі свого архіву. Виявляється, тепер іменита співачка, як і багато її колег, починала з талант-шоу. Цікаво, що тоді 15-річну Саніну представляла Тіна Кароль, яка була ведучою проєкту.

Наприкінці 2019-го Юлія Саніна та Тіна Кароль випустили спільну пісню "Вільна", однак 14 років тому фронтвумен The HARDKISS була в зовсім іншій ролі. Так, на сторінці гурту в Instagram з'явилось раритетне відео, на якому 15-річна мрійниця Юлія Саніна бере участь у талант-шоу "Хочу бути зіркою" із ведучими Тіною Кароль та співаком EL Kravchuk.

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"Невипадкові випадковості або мрії, які стали реальністю", – пригадує той виступ Саніна. За її словами, у цьому відборі вона виграла, але в фіналі юна співачка поступилась Міші Марвіну. Попри це, батьки здійснили її мрію та подарували собаку, як і обіцяли під час шоу.

"Чи могла ця 15-річна дівчинка знати, що пройде 14 років і в неї буде своя успішна група? Що вона заспіває в дуеті з Тіною Кароль, якою захоплювалася вже тоді. Що Mitti Misura, який танцює справа, стане режисером і зніме для її групи кілька кліпів. Що хлопець зліва Alex Bobik стане засновником однієї з найпотужніших танцювальних шкіл України", – розмірковує Юлія Саніна.

А вже через п'ять років після цього доленосного виступу Юлія разом із Валом Бебко створить один із найуспішніших гуртів України – The HARDKISS.

Це унікальне відео! Машина часу, яка показує, як близько ми ходимо по планеті й не знаємо, що чекає нас попереду, – підсумовує співачка.

Шанувальники засипали Юлію Саніну компліментами за її потужний вокал та чудовий образ.

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