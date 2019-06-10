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Як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць
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Вартість соціальних продуктів в Україні істотно збільшилася. Про це повідомив голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.
Ціни на соціальні продукти в Україні зросли на 70% за травень. Вартість продуктового кошика в середньому збільшилася на 0,4%. Причина – інфляція на продуктовому ринку. У минулому році, в червні, загального зростання вартості соціального кошика не відбулося, а загальна споживча інфляція дорівнювала нулю.
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Які ж продукти стали коштувати дорожче за травень:
- Морква – на 14,4%;
- Яблука – на 13,9%;
- Буряк – на 9,1%;
- Картопля – на 7,7%;
- Ячмінна крупа – на 4,2%.
Крім того, збільшилася вартість пшона на 3,9%, подорожчав хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого сорту та житній хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%, куряче філе – на 0,8%, свинина і манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса і вершкове масло – на 0,3%, макарони , борошно, молоко і цукор – на 0,2%.
Але є і хороші тенденції. Продукти, які стали коштувати дешевше у травні:
- Білокачанна капуста – на 42,3%
- Цибуля – на 33,1%;
- Яйця курячі – на 9,2%;
- Гречана крупа – на 0,7%;
- Рис – на 0,4%;
- Яловичина – на 0,1%;
- Кисломолочні сири – на 0,1%.
У серпні чекаємо дефляцію коштом здешевлення овочів і фруктів, а також стабільної ціни комунальних послуг, – додає експерт.
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