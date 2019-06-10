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Як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць

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Вартість соціальних продуктів - фото 1
Вартість соціальних продуктів / pexels

Вартість соціальних продуктів в Україні істотно збільшилася. Про це повідомив голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Ціни на соціальні продукти в Україні зросли на 70% за травень. Вартість продуктового кошика в середньому збільшилася на 0,4%. Причина – інфляція на продуктовому ринку. У минулому році, в червні, загального зростання вартості соціального кошика не відбулося, а загальна споживча інфляція дорівнювала нулю.

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Які ж продукти стали коштувати дорожче за травень:

  • Морква – на 14,4%;
  • Яблука – на 13,9%;
  • Буряк – на 9,1%;
  • Картопля – на 7,7%;
  • Ячмінна крупа – на 4,2%.

Крім того, збільшилася вартість пшона на 3,9%, подорожчав хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого сорту та житній хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%, куряче філе – на 0,8%, свинина і манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса і вершкове масло – на 0,3%, макарони , борошно, молоко і цукор – на 0,2%.

Але є і хороші тенденції. Продукти, які стали коштувати дешевше у травні:

  • Білокачанна капуста – на 42,3%
  • Цибуля – на 33,1%;
  • Яйця курячі – на 9,2%;
  • Гречана крупа – на 0,7%;
  • Рис – на 0,4%;
  • Яловичина – на 0,1%;
  • Кисломолочні сири – на 0,1%.

У серпні чекаємо дефляцію коштом здешевлення овочів і фруктів, а також стабільної ціни комунальних послуг, – додає експерт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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