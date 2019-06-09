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10 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 червня, в Україні відзначають день Святого Микити Гусятника та Міжнародний день братів і сестер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Народне свято Микита Гусятник відзначається 10 червня 2019 року. Православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобного Микити Халкідонського, котрий був єпископом. У народі святий отримав прізвисько Гусятник тому, що його вважають сторожем маленьких гусенят. Друга поширена назва свята – день Духів полудня – присвячена істотам, що володіють надприродними силами. Полуденні духи жіночого роду бувають злими та добрими. Вони приходять з величезною пательнею у руках на поля, де вже зацвів або заколосився хліб. Добрі духи закривають колоски сковорідкою від палючого сонця, а злі повертають начиння так, щоб відбиті промені спалили колосся.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 10 червня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день братів і сестер
- День Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
- День Португалії, Камоенса та португальських громад
- Свято годинників в Японії
- День польотів на мітлі
- День в’язання на людях
- Свято гарної засмаги
- День пошуків ідеального чоловіка
- 978 – на престол зійшов Князь Володимир
- 1829 – вперше відбулося змагання веслярів між Оксфордом і Кембриджем. Традиція щорічних змагань живе до сьогоднішнього дня
- 1907 – братами Люм’єр було винайдено спосіб друку кольорових фотографій. За планами французьких інженерів, він мав бути використаний для створення кольорового кіно
- 1909 – вперше у світі пасажирським кораблем "Славонія" було використано сигнал SOS. Більшість людей абсолютно помилково вважає, що цей сигнал є абревіатурою. Насправді – це просто певна послідовність букв, легка для запам’ятовування
- 1952 – американець Джон Халлом відкрив перший монетний двір
- 1973 – у Парижі відбулося відкриття першого публічного зоопарку
ХТО НАРОДИВСЯ 10 червня
- 1706 – народився винахідник дзеркального телескопа Джон Доллонд
- 1819 – скульптор, художник і графік, муляр-реаліст, француз Гюстав Курбе
- 1832 – автор створення 4-тактного двигуна внутрішнього згорання, німець Ніколаус Отто
- 1911 – улюблений багатьма дітьми та дорослими телеведучий Дід Панас, актор театру та кіно Петро Вескляров
- 1915 – лауреат Нобелівської премії з літератури 1976 року, американський письменник Сол Беллоу
- 1923 – закарпатець Роберт Максвелл (уродженець Солотвино), відомий як засновник газетної та видавничої імперії
- 1951 – письменник та політичний діяч Василь Шкляр
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- День тихий і безвітряний – прикмета того, що буде багатий урожай.
- Туман ранковий у червні – на гожу днину.
- Цей день спекотний і сухий – боровиків не буде ні влітку, ні восени.
- 10 червня погода стала – буде і в грудні досконала.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою родину.
- 10 червня не варто лихословити та лаятися, бо так можна нашкодити врожаю,
- Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.
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