10 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 червня, в Україні відзначають день Святого Микити Гусятника та Міжнародний день братів і сестер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Народне свято Микита Гусятник відзначається 10 червня 2019 року. Православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобного Микити Халкідонського, котрий був єпископом. У народі святий отримав прізвисько Гусятник тому, що його вважають сторожем маленьких гусенят. Друга поширена назва свята – день Духів полудня – присвячена істотам, що володіють надприродними силами. Полуденні духи жіночого роду бувають злими та добрими. Вони приходять з величезною пательнею у руках на поля, де вже зацвів або заколосився хліб. Добрі духи закривають колоски сковорідкою від палючого сонця, а злі повертають начиння так, щоб відбиті промені спалили колосся.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 червня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день братів і сестер

День Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

День Португалії, Камоенса та португальських громад

Свято годинників в Японії

День польотів на мітлі

День в’язання на людях

Свято гарної засмаги

День пошуків ідеального чоловіка

978 – на престол зійшов Князь Володимир

1829 – вперше відбулося змагання веслярів між Оксфордом і Кембриджем. Традиція щорічних змагань живе до сьогоднішнього дня

1907 – братами Люм’єр було винайдено спосіб друку кольорових фотографій. За планами французьких інженерів, він мав бути використаний для створення кольорового кіно

1909 – вперше у світі пасажирським кораблем "Славонія" було використано сигнал SOS. Більшість людей абсолютно помилково вважає, що цей сигнал є абревіатурою. Насправді – це просто певна послідовність букв, легка для запам’ятовування

1952 – американець Джон Халлом відкрив перший монетний двір

1973 – у Парижі відбулося відкриття першого публічного зоопарку

ХТО НАРОДИВСЯ 10 червня

1706 – народився винахідник дзеркального телескопа Джон Доллонд

1819 – скульптор, художник і графік, муляр-реаліст, француз Гюстав Курбе

1832 – автор створення 4-тактного двигуна внутрішнього згорання, німець Ніколаус Отто

1911 – улюблений багатьма дітьми та дорослими телеведучий Дід Панас, актор театру та кіно Петро Вескляров

1915 – лауреат Нобелівської премії з літератури 1976 року, американський письменник Сол Беллоу

1923 – закарпатець Роберт Максвелл (уродженець Солотвино), відомий як засновник газетної та видавничої імперії

1951 – письменник та політичний діяч Василь Шкляр

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

День тихий і безвітряний – прикмета того, що буде багатий урожай.

Туман ранковий у червні – на гожу днину.

Цей день спекотний і сухий – боровиків не буде ні влітку, ні восени.

10 червня погода стала – буде і в грудні досконала.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто говорити з незнайомцями, адже наші предки вірили, що так можна накликати біду на свою родину.

10 червня не варто лихословити та лаятися, бо так можна нашкодити врожаю,

Предки вірили, що 10 червня не варто економити на рідних і близьких, щоб ціле літо не ходити в злиднях.

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