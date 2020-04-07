Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років

Фільм Проблемна дитина 1990 року про долю нестерпного хлопчика з притулку виявився вкрай успішним, в першу чергу завдяки харизматичному виконавцю головної ролі. Давайте подивимося, як виглядають зірки стрічки сьогодні!

З дня виходу фільму минуло вже 30 років. Хтось з акторів продовжує підкорювати світ кінематографа, хтось вже давно змінив професію, але є й ті, хто не дожив до наших днів... Ми поговоримо про те, як склалися долі акторів, котрі подарували нам незабутні позитивні емоції.

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Майкл Олівер

З цим рудим негідником не все так просто. Його кар'єра почалася ще в дворічному віці, а вже 9-річним він і виконав роль Джуніора. Потім пройшла і друга частина фільму. Успіх першої частини запаморочив мамі Майкла голову: замість 80 тисяч доларів гонорару за другу частину вона вимагала півмільйона. У підсумку вона і продюсери зійшлися на цифрі у 250 000 $. От тільки коли друга частина провалилася в прокаті, тут вже пішов у відповідь позов, через який сім'я Олівера втратила силу-силенну грошей і навіть дім, після чого довелося деякий час жити у друзів.

Напевно, цей випадок сильно вплинув на дитину-актора. Фільми з його участю можна перерахувати на пальцях, остання кінострічка вийшла в 1995 році. Зараз 38-річний чоловік працює техніком відразу у двох музичних групах, а про відхід зі світу кіно анітрохи не шкодує.

Джон Ріттер

Відомий голлівудський комік Джон Ріттер не планував ставати актором. Своїм покликанням він вважав психологію. Однак акторські гени, які йому передалися від відомих батька і матері, зробили свою справу. У студентські роки театр повністю захопив уяву Джона, що змусило його залишити престижний університет і без допомоги батьків домогтися вершини успіху в Голлівуді.

Кончина Джонотана стала повною несподіванкою для колег. Трагічна подія сталася в 2003 році в розпал знімального процесу чергової серії 8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка. Чоловік скаржився на серцевий біль, після чого йому стало погано. Він раптово втратив свідомість. Кілька годин Джон був у глибокій комі. У той же день актор помер в лікарні, так і не прийшовши до тями.

Емі Ясбек

57-річна актриса живе світом кіно до сьогоднішнього дня. Цікаво, що в другій частині Проблемної дитини Емі зіграла зовсім іншу роль, Енні Янг, маму точно такої ж нестерпної дівчинки, як і Джуніор.

Втративши чоловіка в 2003 році (її чоловіком був Джон Ріттер), вона довгий час переживала втрату. Від Ріттера у Емі залишилася дочка Стелла. Дивно, що 14-річна різниця у віці між акторами ніяк не завадила їм. Ще один випадок, коли любов на екрані переростає в щось більше!

Крістл і Тіффані Матарас

Кумедні близнючки, на жаль, теж не стали зірками світового масштабу. Після Проблемної дитини 2 Крістл знялася всього в одному фільмі (Загублений табір) і документальному серіалі Перекладач з собачої. У Тіффані проєктів було трохи більше: з 1990 року вона знялася в 7 фільмах.

Івіанн Шван

Івіанн Шван стала популярною ще після входу на екрани фільму "Батьки" (1989), де вона зіграла роль Петті Хаффнер. Шанувальники "Проблемної дитини" ж побачили її тільки в другій частині. Після зіркового дитинства актриса практично зникла з поля зору.

Майкл Річардс

Майкл Річардс довгий час знімався в популярному американському ситкомі "Сайнфелд". За роль Космо Крамера отримав цілих три "Еммі" в 1993, 1994 і 1997 роках. Після того, як у 2000 році проєкт закрили, актор спробував створити свій власний ситком "Шоу Майкла Річардса". Однак рейтинги були настільки низькими, що вже через сім епізодів його прийшлося закрити.

Лорейн Ньюман

"Засвітившись" у другій частині комедії, Лорейн Ньюман практично все своє життя присвятила кінематографу і не загубилася, як інші актори фільму "Проблемна дитина". Правда, в основному глядачі запам'ятали тільки її голос: Лорейн отримувала величезну кількість запрошень на озвучування мультфільмів і мультсеріалів (в тому числі "Ох вже ці дітки!", "Гей, Арнольд", "Корпорація монстрів", "Льодовиковий період 2").

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