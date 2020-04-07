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Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років

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Кадр з фільму Проблемна дитина - фото 1
Кадр з фільму Проблемна дитина / kinolexx

Фільм Проблемна дитина 1990 року про долю нестерпного хлопчика з притулку виявився вкрай успішним, в першу чергу завдяки харизматичному виконавцю головної ролі. Давайте подивимося, як виглядають зірки стрічки сьогодні!

З дня виходу фільму минуло вже 30 років. Хтось з акторів продовжує підкорювати світ кінематографа, хтось вже давно змінив професію, але є й ті, хто не дожив до наших днів... Ми поговоримо про те, як склалися долі акторів, котрі подарували нам незабутні позитивні емоції.

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Майкл Олівер

З цим рудим негідником не все так просто. Його кар'єра почалася ще в дворічному віці, а вже 9-річним він і виконав роль Джуніора. Потім пройшла і друга частина фільму. Успіх першої частини запаморочив мамі Майкла голову: замість 80 тисяч доларів гонорару за другу частину вона вимагала півмільйона. У підсумку вона і продюсери зійшлися на цифрі у 250 000 $. От тільки коли друга частина провалилася в прокаті, тут вже пішов у відповідь позов, через який сім'я Олівера втратила силу-силенну грошей і навіть дім, після чого довелося деякий час жити у друзів.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396624

Напевно, цей випадок сильно вплинув на дитину-актора. Фільми з його участю можна перерахувати на пальцях, остання кінострічка вийшла в 1995 році. Зараз 38-річний чоловік працює техніком відразу у двох музичних групах, а про відхід зі світу кіно анітрохи не шкодує.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396626

Джон Ріттер

Відомий голлівудський комік Джон Ріттер не планував ставати актором. Своїм покликанням він вважав психологію. Однак акторські гени, які йому передалися від відомих батька і матері, зробили свою справу. У студентські роки театр повністю захопив уяву Джона, що змусило його залишити престижний університет і без допомоги батьків домогтися вершини успіху в Голлівуді.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396629

Кончина Джонотана стала повною несподіванкою для колег. Трагічна подія сталася в 2003 році в розпал знімального процесу чергової серії 8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка. Чоловік скаржився на серцевий біль, після чого йому стало погано. Він раптово втратив свідомість. Кілька годин Джон був у глибокій комі. У той же день актор помер в лікарні, так і не прийшовши до тями.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396628

Емі Ясбек

57-річна актриса живе світом кіно до сьогоднішнього дня. Цікаво, що в другій частині Проблемної дитини Емі зіграла зовсім іншу роль, Енні Янг, маму точно такої ж нестерпної дівчинки, як і Джуніор.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396630

Втративши чоловіка в 2003 році (її чоловіком був Джон Ріттер), вона довгий час переживала втрату. Від Ріттера у Емі залишилася дочка Стелла. Дивно, що 14-річна різниця у віці між акторами ніяк не завадила їм. Ще один випадок, коли любов на екрані переростає в щось більше!

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396631

Крістл і Тіффані Матарас

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396633

Кумедні близнючки, на жаль, теж не стали зірками світового масштабу. Після Проблемної дитини 2 Крістл знялася всього в одному фільмі (Загублений табір) і документальному серіалі Перекладач з собачої. У Тіффані проєктів було трохи більше: з 1990 року вона знялася в 7 фільмах.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396632

Івіанн Шван

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396634

Івіанн Шван стала популярною ще після входу на екрани фільму "Батьки" (1989), де вона зіграла роль Петті Хаффнер. Шанувальники "Проблемної дитини" ж побачили її тільки в другій частині. Після зіркового дитинства актриса практично зникла з поля зору.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396635

Майкл Річардс

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396640

Майкл Річардс довгий час знімався в популярному американському ситкомі "Сайнфелд". За роль Космо Крамера отримав цілих три "Еммі" в 1993, 1994 і 1997 роках. Після того, як у 2000 році проєкт закрили, актор спробував створити свій власний ситком "Шоу Майкла Річардса". Однак рейтинги були настільки низькими, що вже через сім епізодів його прийшлося закрити.

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396639

Лорейн Ньюман

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396646

"Засвітившись" у другій частині комедії, Лорейн Ньюман практично все своє життя присвятила кінематографу і не загубилася, як інші актори фільму "Проблемна дитина". Правда, в основному глядачі запам'ятали тільки її голос: Лорейн отримувала величезну кількість запрошень на озвучування мультфільмів і мультсеріалів (в тому числі "Ох вже ці дітки!", "Гей, Арнольд", "Корпорація монстрів", "Льодовиковий період 2").

Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років - фото 396644

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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