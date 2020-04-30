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Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
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Бразильська супермодель Ракель Циммерман сьогодні відома далеко за межами рідної Бразилії. Ця дівчина потрапила в ряди зовсім небагатьох моделей Латинської Америки, які змогли домогтися великого успіху в цьому бізнесі. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні!
Ракель Циммерман з дитинства відрізнялася екзотичною красою, стрункістю і високим зростом. Ще під час навчання в школі багато однокласників радили Ракель зробити кар'єру моделі. Коли дівчинці виповнилося 12 років, батьки віддають її в модельну школу Ширлі Маллман.
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Уже через два роки вона вирушила підкорювати світ, дебютувавши в 1999 році на показах Chanel і Valentino. Побудувавши успішну кар'єру, в 2007 Ракель Циммерман разом з Даутцен Крус і Сашею Пивоваровою була в списку провідних світових топмоделей. Один з провідних критиків зазначив, що така модель, як Ракель, ніколи не вийде з моди і що з кожним новим сезоном вона стає все більш привабливою.
Зйомки для італійського Vogue відкрили перед Ракель великі можливості. У 2002 році вона приєднується до Victoria's Secret, однією з найбільших світових виробників жіночої білизни, в щорічному показі мод компанії, першому з трьох, в яких вона брала участь. Після цього вона брала участь в показах 2005 і 2006 років. Автором роботи для Vogue виступив відомий фотограф Стівен Мейзел. Варто зазначити, що під час зйомок у фотографа з моделлю виникали деякі труднощі, вони були пов'язані з тим, що Ракель Циммерман не говорила англійською мовою, а Стівен, відповідно, не знав португальської. Але як справжній професіонал вона зуміла впоратися з цим, і кінцевий результат їх роботи перевершив всі очікування.
Після цього її кар'єра почала стрімко розвиватися: Ракель запросили стати обличчям Escada. C тих пір вона з'явилася в безлічі інших рекламних кампаній серед них Lanvin, Balenciaga, Chanel, Max Mara, Prada, MAC, Bloomingdales, Neiman Marcus, Calvin Klein, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino, Shiseido, Versace і Roberto Cavalli. Крім того в компанії Фреї Бехи і Наташі Полі вона знялася в рекламному відеоролику Gucci, зрежисований Девідом Лінчем.
У 2009 році Ракель Циммерман стає обличчям Oscar de la Renta і Marc Jacobs. У січні цього ж року вона увійшла до десятки найбільш елегантно одягнених жінок за версією журналу Vogue. Ракель бере участь в Нью-Йоркському, Паризькому і Міланському тижнях моди, відкриваючи показ осінніх колекцій Алессандро дель Аква, Pollini і Hermès і завершуючи фешн-шоу Майкла Корса.
Гарячі фото Ракель Циммерман 18+
У 2011 році вийшов кліп Леді Гаги на пісню Born This Way, де знялася топмодель Ракель Циммерман. Сьогодні дівчина живе в Нью-Йорку і є однією з найбільш затребуваних і досвідчених моделей. Вона одружена з фотографом. У вільний час Ракель любить грати на гітарі і кататися на скейтборді. Коли вона не зможе працювати моделлю, дівчина хоче зайнятися чим-небудь, пов'язаним з мистецтвом.
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