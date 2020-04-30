Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+

  • 60
Ракель Циммерман - фото 1
Ракель Циммерман / instagram

Бразильська супермодель Ракель Циммерман сьогодні відома далеко за межами рідної Бразилії. Ця дівчина потрапила в ряди зовсім небагатьох моделей Латинської Америки, які змогли домогтися великого успіху в цьому бізнесі. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні!

Ракель Циммерман з дитинства відрізнялася екзотичною красою, стрункістю і високим зростом. Ще під час навчання в школі багато однокласників радили Ракель зробити кар'єру моделі. Коли дівчинці виповнилося 12 років, батьки віддають її в модельну школу Ширлі Маллман.

І ще: Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото

Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401048

Уже через два роки вона вирушила підкорювати світ, дебютувавши в 1999 році на показах Chanel і Valentino. Побудувавши успішну кар'єру, в 2007 Ракель Циммерман разом з Даутцен Крус і Сашею Пивоваровою була в списку провідних світових топмоделей. Один з провідних критиків зазначив, що така модель, як Ракель, ніколи не вийде з моди і що з кожним новим сезоном вона стає все більш привабливою.

Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401050
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401049
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401051

Зйомки для італійського Vogue відкрили перед Ракель великі можливості. У 2002 році вона приєднується до Victoria's Secret, однією з найбільших світових виробників жіночої білизни, в щорічному показі мод компанії, першому з трьох, в яких вона брала участь. Після цього вона брала участь в показах 2005 і 2006 років. Автором роботи для Vogue виступив відомий фотограф Стівен Мейзел. Варто зазначити, що під час зйомок у фотографа з моделлю виникали деякі труднощі, вони були пов'язані з тим, що Ракель Циммерман не говорила англійською мовою, а Стівен, відповідно, не знав португальської. Але як справжній професіонал вона зуміла впоратися з цим, і кінцевий результат їх роботи перевершив всі очікування.

Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401052

Після цього її кар'єра почала стрімко розвиватися: Ракель запросили стати обличчям Escada. C тих пір вона з'явилася в безлічі інших рекламних кампаній серед них Lanvin, Balenciaga, Chanel, Max Mara, Prada, MAC, Bloomingdales, Neiman Marcus, Calvin Klein, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino, Shiseido, Versace і Roberto Cavalli. Крім того в компанії Фреї Бехи і Наташі Полі вона знялася в рекламному відеоролику Gucci, зрежисований Девідом Лінчем.

Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401053
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401054
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401055

У 2009 році Ракель Циммерман стає обличчям Oscar de la Renta і Marc Jacobs. У січні цього ж року вона увійшла до десятки найбільш елегантно одягнених жінок за версією журналу Vogue. Ракель бере участь в Нью-Йоркському, Паризькому і Міланському тижнях моди, відкриваючи показ осінніх колекцій Алессандро дель Аква, Pollini і Hermès і завершуючи фешн-шоу Майкла Корса.

Гарячі фото Ракель Циммерман 18+

Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401056
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401057
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401058
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401059
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401060
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401061
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401062
Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+ - фото 401063

У 2011 році вийшов кліп Леді Гаги на пісню Born This Way, де знялася топмодель Ракель Циммерман. Сьогодні дівчина живе в Нью-Йорку і є однією з найбільш затребуваних і досвідчених моделей. Вона одружена з фотографом. У вільний час Ракель любить грати на гітарі і кататися на скейтборді. Коли вона не зможе працювати моделлю, дівчина хоче зайнятися чим-небудь, пов'язаним з мистецтвом.

Читайте також: Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 1581
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40579
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2255110
Загрузка...
Новини