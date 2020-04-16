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Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+

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Лілі Дональдсон - фото 1
Лілі Дональдсон / pinterest

Лілі Дональдсон – одна з найуспішніших і найбільш затребуваних моделей сучасності. Попри те, що у дівчини доволі відомий в модельній індустрії тато, вона досягла всього своїми силами. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні!

Попри свою завзятість і бажання підкорити всі подіуми світу, Лілі до 16 років була простою дівчинкою, яка гуляла з друзями. Безтурботне дитинство тривало до тих пір, поки вона не вирушила з подружкою по магазинах. Цей похід вплинув на все її життя, але як вона сама заявляє: Я дуже рада що в той день не залишилася вдома.

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Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398468

Гуляючи торговим центром і приміряючи вбрання, юну красуню помітив скаут модельного агентства Select Model Management. Не гаючи ні хвилини, він підійшов до дівчат і запропонував Лілі відправити свої фото, адже бачив в ній великі перспективи і вважав її ефектною молодою дівчиною. Дівчина не могла повірити в такий вдалий збіг обставин, проте не дивлячись на це з радістю погодилася на пропозицію скаута. Коли прийшла відповідь з пропозицією укласти контракт, її щастю не було меж, але в глибині душі вона завжди знала, що цей момент настане.

Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398470
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398469

У 2004 році почалося сходження юної моделі, тому цей рік став найбільш напруженим і насиченим. Першою її серйозною роботою виявилася фотосесія для бренду Miss Sixty. Після цього її відразу ж запросили знятися в кампанії для марки Burberry. На ній дівчині пощастило вперше попрацювати з одним з найвідоміших фотографів Маріо Тестіно. У лютому вона відкриває покази Jil Sander і Rochas, а вже навесні її фото прикрашає титульну сторінку Vogue.

Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398473
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398472
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398471

Її фото стали прикрашати обкладинки безлічі журналів мод, найбільш відомі з яких Numеrо, I-D, Vоguе (Італія, Китай, Японія, одного разу США). Вона брала участь в показах колекцій найбільш знаменитих модельєрів світу, представляла бренди номер один. Це були J. Mеndеl, Zас Pоsеn, Yvеs Sаint Lаurеnt, Lоuis Vuittоn, Givеncу, Саlvin Klеin, Аnnа Sui тощо. У 2007 році вона потрапила на обкладинку американського Vogue в якості однієї з провідних моделей нової хвилі разом із Сашею Пивоваровою, Агнесс Дін, Ракель Циммерман, Джесікою Стем, Коко Роша, Каролін Трентіно, Шанель Іман, Хіларі Роду і Даутцен Крес. Тоді ж британський Vogue назвав її найперспективнішою з сучасних моделей. А французький Vogue включив Лілі в ТОП-30 моделей 2000 років.

Гарячі фото Лілі Дональдсон 18+

Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398483
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398482
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398481
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398480
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398479
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398478
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398477
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398476
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398475

2008 рік починається для юної моделі з фотосесії для еротичного календаря Pirelli, яку проводить сам Патрік Демаршельє. Відразу ж після цієї зйомки дівчину можна було побачити в рекламі для Dolce & Gabbana, а лише через кілька тижнів її неперевершені фото прикрашають британський, французький Vouge і глянець W. Тоді ж вона прикрашає титульну сторінку журналу i-D. Багато відомих модних будинків порівнюють її з Жизель Бюндхен, Наталією Водяновою і іншими успішними супермоделями. У 2010 році Лілі знову прикрашає своїми фото Vogue, Numero і V. Восени виступає на показах Louis Vuitton, Chanel і Lanvin. У 2011 році її можна було побачити на титульній сторінці Harper's Bazaar. Крім цього вона стає офіційним обличчям двох брендів: Equipment і Orange by Hugo Boss.

Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398489
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+ - фото 398490

Сьогодні кар'єра топмодель у зеніті свого розвитку: вона досягла небувалих результатів в світі моди. У свої 21 рік вона, як уже зазначалося, прикрасила обкладинку Vоguе. Вона вже досягла тих же вершин, яких свого часу досягали такі відомі моделі, як Kейт Mocc і Haoмі Kемпбeлл. Але Лілі навіть не думає про те, що це пік її слави, вершина, у неї ще багато чого попереду!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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