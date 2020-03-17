Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+

Відома голлівудська актриса, що отримала головну роль в П'ятому елементі, успішно продовжує кінокар'єру, знімається для модних журналів і виховує спадкоємців. Як склалося життя киянки Міли Йовович?

Професійна кар'єра Міли Йовович почалася коли дівчинці було 11 років. Саме в такому віці майбутня зірка потрапила на спільну зйомку з відомим фотографом Карлосом Рейнозою. Після цього в житті української школярки з'явився перший контракт з модельним агентством, а згодом і професійні фотосесії для закордонних модних фешн-видань.

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Буквально через два роки, коли Йовович було всього 13 років відбувся її кінодебют в Голлівуді. Дівчинка знялася в телефільмі "Нічний потяг у Катманду". Після цього в кар'єрі киянки почалися глобальні зміни. Знайомство з режисером Люком Бессоном і легендарний фільм "П'ятий елемент", на головну роль в якому Йовович відібрали з трьохсот професійних актрис.

Уже в 9 років Міла стала працювати моделлю: вперше вона з'явилася на обкладинці італійського журналу Lei.

Після виходу в світ картини "П'ятий елемент" слава Міли була вражаючою! Її запрошували на світські заходи, вечірки, покази. У цей період актриса часто з'являлася на червоних доріжках, демонструючи свої наряди. До слова, Міла ніколи не боялася експериментувати зі стилями. Плаття з цікавими принтами, незвичайні поєднання кольорів і одягу, масивні прикраси: кожен новий вихід актриси у світ закінчувався докладним засудженням її образу.

Цікаво: після публікації фото маленької Міли в журналі Mademoiselle, розрахованому на дорослу аудиторію, вибухнув скандал: громадськість засудила видання за залучення неповнолітньої особи в шоу-бізнес. Однак популярність зі знаком "мінус" зіграла на руку юній моделі, на своїх сторінках її захотіли бачити Vogue і Cosmopolitan, а торгові марки навперебій підписували контакти з Мілою. Це були бренди Revlon, Christian Dior, Calvin Klein та інші.

У 2003 році легендарний модельєр Джанні Версаче назвав Йовович своєю улюбленою супермоделлю, а рік по тому журнал Forbes помістив ім'я дівчини в списку найбагатших моделей світу.

Згадуючи про своє наполовину українське походження, Міла одного разу поділилася з журналістами тим, що силу волі і наполегливість вона отримала від мами, одночасно визнавши, що імпульсивність не найкраща частина її характеру

Гарячі фото Міли 18+

Наразі сім'я Міли живе в Сполучених Штатах Америки. Попри щільний графік, Йовович доволі багато часу проводить з чоловіком і дітьми. Також красуня багато читає і займається спортом. Актриса підкреслює, що для неї дуже важливе її походження.

Водночас Міла Йовович залишається затребуваною голлівудською актрисою.

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