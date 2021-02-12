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Як "перезавантажити" організм всього за два тижні

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Перезавантаження - фото 1
Перезавантаження / pinterest

Для повного відновлення організму необхідно на 14 днів змінити раціон: їсти більше фруктів і зелені, боби, фермерську курку і яйця, а також вживати правильні трави і спеції.

Таку думку висловила дієтолог Джессіка Сапель з Австралії. Вона також повідомила, що з кожним прийомом їжі треба їсти молодий шпинат, броколі, огірки або зелений горошок, а два-три рази на тиждень варто включати в раціон червону і білу рибу.

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З круп лікар радить додати в раціон коричневий рис, кіноа і овес, а з овочів обов'язково мають бути гарбуз, буряк, картопля, батат і пастернак. Крім того, дієтолог закликає пити мигдальне молоко замість звичайного, готувати на оливковій олії, а їжу приправляти соєвим соусом, лимонним соком, гірчицею.

Під час "перезавантаження" організму експерт радить повністю відмовитися від алкоголю і знизити споживання кофеїну: можна випити одну чашку чаю або кави до 11 ранку. Звичні напої можна замінити на лате і чай з кореня кульбаби. Також варто відмовитися від червоного м'яса і цукру в будь-якому вигляді.

Джессіка Сапель запевняє, якщо слідувати її рекомендаціям, то вже через два тижні можна відчути легкість в тілі і прилив енергії. А ще ви почнете краще спати, менше хвилюватися і налагодите відносини з їжею.

Як 'перезавантажити' організм всього за два тижні - фото 447430

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Джерело: zen
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