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Як зменшити свербіж від укусів комарів

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Зуд від комарів - фото 1
Зуд від комарів / pinterest

Будь-які укуси комах – це невеликі алергічні реакції організму. Експерти назвали ефективні природні методи боротьби з наслідками укусів докучливих кровосмоків.

Разом з літньою спекою в наше життя стрімко увірвалися й комарі! Розповідаємо, як позбутися сверблячки – від примочок з милом до молока і меду. Про це пише moezdorovie.

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Що робити одразу, якщо вкусив комар:

  • Промити водою з милом місце укусу
  • Обробити перекисом водню чи спиртовим розчином або настоянкою календули
  • Якщо з'явився свербіж або почервоніння варто змастити місце укусу протизапальною маззю, олією, зробити охолоджуючий компрес з чаю або відварів трав (м'яти, череди звіробою, кори дуба), змастити зубною пастою
  • Застосувати олію чайного дерева. Вона здатна пом'якшувати свербіж, біль і набряки, є антибактеріальною і здатна запобігти зараженню після укусу комахи
  • Мед також є протизапальним засобом і допоможе зменшити свербіж
  • Змішайте рівні частини молока і води, намочіть шматочок ганчірочки і промокніть місце укусу. Це надасть заспокійливий ефект.

Якщо ви власник чутливої шкіри і укуси комарів і мошок викликають у вас сильне подразнення, потрібно заздалегідь, до поїздки на природу підібрати собі місцевий гормональний засіб: фахівці порекомендують те, що підходить саме вам, залежно від вашого типу шкіри.

Як захиститися від комарів - фото 462254
Як захиститися від комарів / bhub

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