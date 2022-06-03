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Учені виявили орган людини, який ніколи не старіє

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Цей орган ніколи не відповідає віку людини - фото 1
Цей орган ніколи не відповідає віку людини / Eduardo Barrios on Unsplash

Людський організм є дивовижним, але з віком всі його функції зазнають змін через старість. Однак є один орган, який завжди залишається молодим.

Німецькі науковці з Дрезденського технічного університету виявили, що вік печінки не залежить від віку людини. Завдяки тому, що у ній постійно відбувається відновлення клітин, печінці завжди менше як три роки, пише ScienceAlert.

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І це цілком логічно, адже саме від регенерації клітин цього органу залежить те, як з людського організму будуть виводитися всі шкідливі речовини. Під час перероблення та виведення токсинів і пошкоджуються клітини, які згодом відновлюються, щоб продовжувати свою роботу.

julien Tromeur on Unsplash - фото 506754
julien Tromeur on Unsplash

Не має значення, скільки вам років – 20 або 84. Ваша печінка завжди залишається молодою. Їй завжди в середньому трохи менш як 3 роки, – ділиться науковець Олаф Бергманн.

Це підтвердило дослідження зразків тканин печінки: постійне оновлення та заміна клітин дозволяють печінці не старішати і підтримувати середній вік. Однак не всі клітини однакові з точки зору швидкості їх регенерації: невелика частина з них може доживати до 10 років. Це може бути пов'язано з тим, скільки наборів хромосом вони несуть.

Більшість клітин людського тіла, окрім статевих, несуть дві копії всього геному. Клітини печінки є дивним винятком, адже частина клітин генерує ще більше копій всієї нашої бібліотеки ДНК.

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