Як зменшити ризики погіршення слуху: поради медиків

Що робити, щоб мати хороший слух

У МОЗ розповіли, що обов'язково варто робити, а від чого відмовитись, щоб зберегти хороший слух. Це повинен знати кожен!

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу медики нагадали про важливість профілактики для зниження ризиків втрати слуху.

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"60% випадків втрати слуху серед дітей до 15 років можна було уникнути, адже їхні причини піддаються профілактиці. Передусім вакцинуйте дітей згідно з календарем профілактичних щеплень. До національного Календаря входять щеплення від кору, краснухи та свинки – інфекційних захворювань, що можуть призвести до проблем зі слухом", – нагадали фахівці.

Також вони порадили берегтись від постійного гучного шуму, а також не ігнорувати перевірку у сімейного лікаря. Для кращого запам'ятовування ключові пункти профілактики показали в одній інфографіці.

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