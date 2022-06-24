Як зменшити ризик зараження вашого телефона та комп'ютера: 7 порад

Фахівці з Держспецзв'язку дали поради, як протидіяти загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо. Читайте далі та дізнайтеся, як вам захистити свій гаджет!

Експерти розповідають, що будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Ось кілька порад, як зменшити такий ризик.

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Як знизити ризик зараження гаджета:

Користуйтеся надійними програмами-антивірусами та регулярно перевіряйте наявність загроз. Перелік антивірусів, які викликають довіру в експертів, за ЦИМ посиланням. Своєчасно оновлюйте пристрої та програми. Це підвищує рівень безпеки та усуває виявлені недоліки системи. Завантажуйте додатки лише з офіційних магазинів (Play Market для Android та App Store для iOS). Також періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто. Не використовуйте "зламаних" версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу. Відмовтесь від російських програм і сервісів. Не завантажуйте файли із невідомих джерел або від невідомих осіб. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо. Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.

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