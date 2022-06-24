Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Як зменшити ризик зараження вашого телефона та комп'ютера: 7 порад

  • 24
Як зменшити ризик зараження вашого телефона та комп'ютера: 7 порад - фото 1

Фахівці з Держспецзв'язку дали поради, як протидіяти загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо. Читайте далі та дізнайтеся, як вам захистити свій гаджет!

Експерти розповідають, що будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Ось кілька порад, як зменшити такий ризик.

І ще: У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали

Як знизити ризик зараження гаджета:

  1. Користуйтеся надійними програмами-антивірусами та регулярно перевіряйте наявність загроз. Перелік антивірусів, які викликають довіру в експертів, за ЦИМ посиланням.
  2. Своєчасно оновлюйте пристрої та програми. Це підвищує рівень безпеки та усуває виявлені недоліки системи.
  3. Завантажуйте додатки лише з офіційних магазинів (Play Market для Android та App Store для iOS). Також періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто.
  4. Не використовуйте "зламаних" версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу.
  5. Відмовтесь від російських програм і сервісів.
  6. Не завантажуйте файли із невідомих джерел або від невідомих осіб. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо.
  7. Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.
Як зменшити ризик зараження вашого телефона та комп'ютера: 7 порад - фото 508183

До теми: Яких змін зазнали Google-запити від початку повномасштабної війни

пропозиції партнерів
Новини