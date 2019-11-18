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Як в Instagram: Facebook запустить нову функцію

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Facebook - фото 1
Facebook / theverge

Facebook запустить нову функцію під назвою Популярні фотографії. Додаток тепер буде підбирати популярні зображення і рекомендувати їх користувачеві.

Нова функція буде працювати за тим же принципом, що і рекомендовані відео при прокручуванні сторінки вниз.

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Додаток буде показувати зображення не тільки друзів, але й інших людей, які будуть визначені алгоритмом Facebook. Дата запуску нововведення поки невідома.

Нагадаємо, раніше компанія планувала запустити власну віртуальну валюту, однак зіткнулася зі складнощами при узгодженні проєкту з американським фінансовим регулятором. Після цього партнери Facebook, міжнародні платіжні системи MasterCard і Visa, а також Stripe, eBay і Mercado Pago, відмовилися від участі в проєкті зі створення криптовалюти Libra.

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Facebook

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Джерело: techcrunch
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