Як зламати кота: простий трюк з картами (відео)

Якщо вам нічим займатись на карантині, але вдома є кіт, то настав час для пранків над домашнім улюбленцем. Звісно ж, без надмірного стресу для тваринки.

На платформі gfycat з'явилось кумедне відео з розіграшем кота, яке стрімко набирає популярність. Всього за 13 годин допис оцінили понад 77 тисяч користувачів, і це не дивно, адже на карантині небагато розваг.

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Тому різні жарти над домашніми улюбленцями зараз хоча б трішки урізноманітнюють рутину. Для цього фокусу знадобляться лише карти, трохи практики і кіт (або ж собака):

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