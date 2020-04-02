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Лабрадор, який кумедно стрибав на батуті, розсмішив мережу: відео

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Лабрадор, який кумедно стрибав на батуті, розсмішив мережу: відео - фото 1

Лабрадор на прізвисько Оскар став буквально зіркою мережі, після того, як ролик, де він стрибає і веселиться на батуті, з'явився в інтернеті. Пес, виявляється, є досвідченим стрибуном. Веселе відео зняв господар собаки.

Чоловік зазначив, що Оскар давно практикує стрибки на батуті та його вже можна сміливо назвати досвідченим стрибуном. Лабрадор обожнює веселитися разом зі своїм маленьким другом Альфі.

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"Вони завжди грають разом на батуті, вони найкращі друзі, але собака думає, що він може зробити це краще, ніж Альфі", – зазначив батько хлопчика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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