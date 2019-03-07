Як зіпсувати перше побачення: інструкція

8 березня на носі, і саме на цей день часто планують побачення. Якщо воно – перше, то у нас для вас є коротенька інструкція, яка дозволить (НЕ) зіпсувати його.

Отже, чого не варто робити, якщо ви не хочете, щоби перше побачення стало останнім!

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Будьте непунктуальним

Як показує практика, запізнення вибачаються саме представницям прекрасної половини людства. Втім, якщо запізнитесь ви, – будьте готові, що побачення ви проведете на самоті. Врахуйте потенційні пробки та інші форсмажорні ситуації, щоби не змусити вашу потенційну жертву нервуватися.

Не запізнюйтесь!

Будьте нахабним і вульгарним

Навіть якщо дівчина не обходиться без смачного слівця, ми наполегливо рекомендуємо їх уникати. Раптом, вона лише перевіряє вас, щоб скласти перше враження. Тим паче, що не всім представницям прекрасної половини людства подобаються парубки, котрі матюкаються або поводяться відверто по-хамськи.

Будьте мовчазними та скутими

Якщо ви не готові підтримувати діалог – не йдіть на побачення. Замість цього навідайтесь на якісь курси ораторського мистецтва. Пам'ятайте, що жінки люблять вухами, а це означає, що мовчазний красень після першого побачення перетвориться на гарбуз.

Не мовчіть під час першого побачення

Говоріть про секс

Ви не знаєте, чим вона займається, що їй подобається, але вже починаєте травити розмови про секс? Вітаємо, наступне побачення може ніколи не статися. Не підганяйте коней!

Залипайте у смартфоні

Запам'ятайте, що залипання у смартфоні під час побачення – прояв неповаги до панянки. Виняток із правил: ситуація, коли ви двоє тотальні задроти. Втім, ми наполегливо рекомендуємо приховати гаджет на час побачення, щоби не було навіть зайвої спокуси.

Від гаджетів на побаченні варто відмовитися

Перше побачення, як і перше враження, має неабиякий вплив на те, що буде відбуватися з вами надалі. Не зіпсуйте його!

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