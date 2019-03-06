Чому жінок збуджує суворий вираз обличчя у чоловіків

Вчені довели, що для того, щоб подобатися жінкам і привабити будь-яку, достатньо просто перестати усміхатися. У чому прикол, спитаєш ти – відповідь читай нижче.

Дослідники поставили собі мету з'ясувати, як репродуктивність жінки пов'язана з проявом у чоловіка "темної тріади".

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"Темна тріада" – психологічний термін, що означає поєднання таких якостей, як макіавеллізм (схильність до маніпуляції), нарцисизм (самозакоханість) і психопатія (асоціальна поведінка і нещадність).

З'ясувалося, що більшість жінок привертають і збуджують чоловіки нарцистичного складу, зовнішній прояв якого – суворий і неприступний вираз обличчя. Підсвідомо дівчата переконані, що успішна людина – це серйозний, суворий чоловік. Тож, якщо ти хочеш зацікавити дівчину, все просто: не розпливайся в усмішці.

Саме такі чоловіки зачаровують багатьох яскравих і успішних жінок. Що не дивно: чоловік-нарцис блискучий і дотепний, він прекрасний залицяльник. Роль "дзеркала" його пишноти може здатися цікавою і навіть почесною.

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