Як зимовий шторм засипав Каліфорнію снігом: з'явилось відео

Каліфорнія опинилась у зоні дії не однієї негоди, адже частину штату атакували сильні хуртовини, а частину – пожежі. Раптовий сніговий шторм добряче засипав кілька каліфорнійських міст, і це зняли на відео.

Сильні вітри з хуртовинами захопили Каліфорнію, тож мешканцям Південної Дакоти, Айову, Вісконсину, Міннесоти, Мічигану та Ланкастера на День подяки довелось активно розчищати дороги. Місцями сніг сягав висоти у пів метра, а штормові вітри лише погіршували ситуацію. Відзначимо, що цей штат страждає останні кілька місяців не лише від раптового приходу зими, а й через лісові пожежі та зливи. Водночас у різних куточках Каліфорнії температура повітря коливається від +20 до -3.

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Тому не дивно, що VOA постійно фіксує ситуацію у штаті та показує, як виглядає негода з висоти пташиного польоту.

"Буря на День подяки захопила Південну Каліфорнію, викликавши жахіття на дорогах та перекриття автошляхів, а також перетворила гори над Лос-Анджелесом у зимову казку", – зазначають у медіа.

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