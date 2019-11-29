Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу

Якщо ваш автомобіль потратив у сніг й ви не можете виїхати, то читайте далі. Дізнайтеся, як без зайвої допомоги витягнути машину зі снігу.

Якщо вам потрібно виїхати з пухкого снігу, а колеса буксують, то діставайте килимки з салону! Приберіть сніг з-під коліс за допомогою лопати або аналогічних інструментів, потім покладіть килимки й виїжджайте по них.

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Якщо не вдалося виїхати, тоді розгойдайте машину! Плавно здайте назад, потім подайтесь вперед. Продовжуйте здійснювати автомобілем ці розгойдувальні дії. При вдалому збігу обставин ви будите просуватися все далі й далі й, врешті-решт, виберетеся зі снігу.

Якщо машина не рухається, то приспустіть колеса, але не перестарайтеся. Ця дія допоможе посилити зчеплення з поверхнею. Якщо у вас немає компресора або насоса, щоб потім підкачати шини, не спускайте їх занадто сильно.

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