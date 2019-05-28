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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Як жувальна гумка допомагає схуднути

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Чому корисно жувати гумку - фото 1
Чому корисно жувати гумку

Фахівці зі США дійшли до висновку, що проблему із зайвими кілограмами та переїданням можна вирішити завдяки звичайній жувальній гумці. Детальніше читайте далі.

Американський дієтолог Кері Ганс радить людям, які не можуть відмовитись від солодощів та позбутись ваги, заміняти десерти жувальною гумкою. Звісно ж, не варто просто "їсти" гумки.

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Річ у тому, що чимало людей відчувають бажання з'їсти щось солодке навіть після ситної трапези. Для мозку це своєрідний сигнал про те, що прийом їжі закінчено.Якщо є замінити десерт та жувальну гумку, то можна не лише припинити переїдати та споживати зайві калорії, а й схуднути.

"Ароматна жуйна може замінити десерт вона теж солодка, але малокалорійна. Так ви вживаєте менше калорій, аніж могли б, якби з'їди печиво чи шматок тортика", – пояснює він. До того ж, жувальна гумка позбавляє постійно бажання щось перекусити між їжею.

Чому корисно жувати гумку - фото 330255
Чому корисно жувати гумку

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Джерело: newsyou
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