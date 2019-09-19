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Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі

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Найгуманніша тюрма у світі - фото 1
Найгуманніша тюрма у світі / lifepyar

У 75 кілометрах від норвезької столиці Осло розташувався острів Бастой. Його не відвідують туристи, хоча тут є, на що подивитися.

На острові, до якого дістатися від Осло можна всього за годину, мешкають 200 чоловіків. При цьому 70 з них опинилися тут за службовим обов'язком, інші – відбувають покарання.

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Однак фото інтер'єру тутешніх камер більше схожі на рекламні знімки готелю. Причому непоганого готелю. Бастой – в'язниця, в яку мріє потрапити кожен злодій. Мешканцям острову живеться дуже непогано. Вони працюють (але не перетруджуються), вчаться, відпочивають. Доглядають за кіньми, виготовляють вигадливі фігурки з дерева, займаються прибиранням території.

Що ж стосується режиму утримання, то головним обов'язком кожного ув'язненого є праця. У всіх є робота, на якій вони мають бути з 8:30 до 15:30. Щодня арештанти отримують платню в розмірі 10 доларів і можуть витратити гроші на продукти в місцевому магазині, таким чином забезпечуючи себе сніданком і вечерею за бажанням.

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356158

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356159

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356160

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356161

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356162

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356163

Як живуть мешканці найрозкішнішої в'язниці у світі - фото 356164

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Джерело: lifepyar
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