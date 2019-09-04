200-річний котедж перетворили на сучасний дім: ефектні фото

Архітектори зуміли дати друге життя старенькому котеджу на узбережжі Англії. Важко повірити, що цьому будинку було 200 років!

Архітектори зі студії Paul Cashin Architects взялися за 200-літній котедж на убережжі Англії з видом на гавань Чічестер. Величезна площа у 280 квадратних метрів не просто змінилась, а стала основою для сучасного помешкання. Спершу власники хотіли тільки частково відновити будинок, однак згодом вирішили дати архітекторам весь простір.

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Тепер на першому поверсі можна спокійно заходити у різні зони без коридорів, а на другому поверсі розмістились три спальні з персональними ванними кімнатами та розкішним краєвидом.

Джерело фото: paulcashinarchitects.co.uk

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