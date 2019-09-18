Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото)

  • 57
Як зі старої машини швидкою зробити дім на колесах - фото 1
Як зі старої машини швидкою зробити дім на колесах

У сучасному світі майже все можна знайти у мережі – навіть створення власного дому не вимагає вивчення посібників, адже є Youtube. Саме завдяки йому хлопець зумів перетворити автобус у помешкання на колесах!

28-річний хлопець Майкл з юного віку вирішив відмовитись від традиційних мрій про нормальне життя та дім, тому почав перетворювати старі автобуси у помешкання на колесах. І це не дивно, адже нерухомість дорога.

І ще: Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото)

А нещодавно він взявся за справді складний проєкт – Ford E-350 1992 року, який Майкл ніжно назвав бегемотом. Раніше фургон служив машиною медиків у Теннессі, а тоді перевозив рулони трави та різноманітних інструментів. Тому стан транспорту був не надто чудовим, але це зовсім не зупиняло відчайдушного хлопця.

Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355849
Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355848

Він ідеально відчистив "бегемота", а тоді взявся за дерев'яний інтер'єр нового помешкання та попросив про допомогу у друга механіка, щоб дім був на ходу. І готовий проєкт, над яким він працював всього 4 місяців, виглядає майже так само, як і планував хлопець. Він зізнався, що міг би завершити всі роботи навіть за місяць, якби не приділяв час лише після роботи та на вихідних.

Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355847
Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355851
Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355852
Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355850
Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото) - фото 355854

Джерело фото: boredpanda

Читайте також: Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
  • 15 вересня, 19:49
  • 1865
ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
  • Вчора, 12:15
  • 870
ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!
  • 16 вересня, 13:00
  • 535
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі