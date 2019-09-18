Хлопець перетворив старий автобус у дім мрії за 4 місяці (фото)

У сучасному світі майже все можна знайти у мережі – навіть створення власного дому не вимагає вивчення посібників, адже є Youtube. Саме завдяки йому хлопець зумів перетворити автобус у помешкання на колесах!

28-річний хлопець Майкл з юного віку вирішив відмовитись від традиційних мрій про нормальне життя та дім, тому почав перетворювати старі автобуси у помешкання на колесах. І це не дивно, адже нерухомість дорога.

І ще: Як виглядає ідеальний дім для відпочинку на краю лісу (фото)

А нещодавно він взявся за справді складний проєкт – Ford E-350 1992 року, який Майкл ніжно назвав бегемотом. Раніше фургон служив машиною медиків у Теннессі, а тоді перевозив рулони трави та різноманітних інструментів. Тому стан транспорту був не надто чудовим, але це зовсім не зупиняло відчайдушного хлопця.

Він ідеально відчистив "бегемота", а тоді взявся за дерев'яний інтер'єр нового помешкання та попросив про допомогу у друга механіка, щоб дім був на ходу. І готовий проєкт, над яким він працював всього 4 місяців, виглядає майже так само, як і планував хлопець. Він зізнався, що міг би завершити всі роботи навіть за місяць, якби не приділяв час лише після роботи та на вихідних.

Джерело фото: boredpanda

Читайте також: Як виглядає найкрутіша бібліотека у світі: ефектні фото