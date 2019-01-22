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Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах

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Квартал побудували за проектом голландського архітектора Дріса Крейкампа - фото 1
Квартал побудували за проектом голландського архітектора Дріса Крейкампа / Aedes-Magazine

Цілий район незвичайної форми житлових будинків у вигляді сфер виріс у нідерландському містечку Хертогенбос.

Зовні ці споруди нагадують гігантські м'ячі для гольфу або поселення інопланетян.

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"Круглий квартал" розташований у годині їзди від Амстердама. Його побудували за проектом голландського архітектора Дріса Крейкампа понад 40 років тому. У 80-х таке житло будували в рамках експериментального доступного житла: велика перевага круглих будинків, які можна легко демонтувати і перевозити з місця на місце. Ці кулі без проблем можуть встояти навіть на водній платформі, адже вага кожної з них лише 1240 кілограмів.

Кожен екстравагантний будинок має розміри не більше 5 метрів, тому його постояльці намагаються грамотно використовувати буквально кожен квадратний сантиметр. На недолік сонячного світла в будинках-сферах гріх скаржитися – в кожному з них продумано по 11 вікон-ілюмінаторів.

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302918

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302919

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302920

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302921

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302922

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302923

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302924

Як живуть люди у бетонних будиночках-кулях у Нідерландах - фото 302925

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Джерело: topsimages
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