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Як живе зараз школярка, що виграла 2 мільйони доларів у лотерею

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Каллі Роджерс - фото 1
Каллі Роджерс / dailymail

Каллі Роджерс було 16, коли в 2003 році їй випав щасливий квиток і вона виграла космічну суму грошей. Однак дівчина виявилася не готова до такого повороту подій. Як склалося її життя?

Каллі Роджерс з англійського графства Камбрія увійшла в історію Британії як наймолодша володарка джекпоту. Коли їй було 16, дівчина виграла в лотерею 1,8 млн фунтів (трохи більше 2 000 000 доларів). Тепер вона закликає підняти мінімальний вік участі в організованих азартних іграх до 18 років.

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Каллі не змогла впоратися з астрономічною сумою, що буквально звалилася їй на голову. Більшу частину призових школярка витратила на подарунки для сім'ї та друзів, а також на операцію зі збільшення грудей.

Як живе зараз школярка, що виграла 2 мільйони доларів у лотерею - фото 345905
Як живе зараз школярка, що виграла 2 мільйони доларів у лотерею - фото 345906

Майбутнього батька своїх дітей Каллі зустріла через кілька тижнів після того, як казково розбагатіла. До цього вона підробляла в магазині за 3,5 фунта на годину, але виграш дозволив парі переїхати в бунгало вартістю 180 тисяч фунтів. Сім'я розпалася через п'ять років. Однією з причин стала спроба суїциду, яку Каллі зробила на тлі наркотичної залежності.

Як живе зараз школярка, що виграла 2 мільйони доларів у лотерею - фото 345903
Як живе зараз школярка, що виграла 2 мільйони доларів у лотерею - фото 345904

На заборонені речовини Каллі, за її власним визнанням, витратила менше 250 тисяч фунтів, хоча пізніше вона зреклася своїх слів. У якийсь момент у неї навіть забрали дітей. Пізніше все налагодилося, і тепер Каллі веде набагато скромніший спосіб життя, заробляючи лише 12 тисяч фунтів на рік.

Представники фірми Camelot, яка організувала фатальну для Каллі лотерею, у свою чергу заявили, що вона не скористалася запропонованими ними фінансовими і юридичними консультаціями і тому саме тому так бездарно витратила усі гроші.

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Джерело: dailymail
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