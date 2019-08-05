Шерлок XXI століття: дівчина викрила зраду коханого завдяки деталі на фото

Кмітлива дівчина змогла довести зраду свого хлопця після того, як уважно вивчила його фотографію. Зрадника видав журнал.

Кені Хайес побачила знімок коханого з дівчиною, коли гортала розділ "Цікаве" в одній із соціальних мереж. Коли вона показала знімок Кейтріку і попросила прояснити ситуацію, він заявив, що це знімок 2017 року зі знайомою, тоді він, мовляв, ще не був у стосунках з цією дівчиною.

І ще: Дівчина попросила сусідів займатися сексом тихіше і отримала кумедну записку у відповідь

Однак Кені провела міні-розслідування разом зі своїми фоловерами. Вони збільшили фотографію і виявили, що на задньому фоні видно журнал Houstonia, випущений в лютому 2019 року. Крім того, цю публікацію прокоментувала дівчина, з якою і був відображений Кейтрік. Вона зізналася, що розлучилася з ним, але нещодавно вони знову зідзвонилися. "Я сказала, що не хочу з ним більше бути. Він відповів, що гуляє з кимось, але я не думала, що він у стосунках", – прокоментувала фото дівчина.

Вона також надіслала Хайес чек-доказ, на якому було ім'я хлопця, щоб та потім могла показати його Кейтріку. Користувачі мережі неабияк здивувалися уважності людей: "Скільки епізодів серіалу Закон і порядок потрібно було подивитися, щоб визначати дату фото за журналом?", "Поліції треба розповідати про свої справи в Twitter", "Час відкривати нові курси з вивчення фотографій для розкриття злочинів", "Шерлок 21 століття".

Читайте також: Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)