Сміттяр зі США знайшов 23 тисяч доларів, які викинули необачні власники

Співробітник сміттєпереробної компанії виявив взуттєву коробку з великою сумою готівки і повернув її господареві, який викинув гроші випадково. Такий благородний вчинок зробив чоловік зі США.

Як з'ясувалося, розсіяний житель Ашленді (штат Орегон), котрий побажав залишитися невідомим, випадково викинув взуттєву коробку з 23 тисячами доларів у сміттєвий бак біля свого будинку. Після чого він звернувся в компанію Recology, яка надає послуги з прибирання сміття понад мільйону будинків і підприємств у Вашингтоні, Орегоні і Каліфорнії, з проханням відшукати викинуті гроші. Він не знав, що вміст його сміттєвого контейнера вже перебуває у вантажівці та прямує на сміттєпереробний завод у Каліфорнії.

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Як сказала генеральний менеджер філії компанії Лінда Уайз, шанси знайти пропажу були незначні, адже щодня співробітники перевозять величезні обсяги сміття. Розшук коробки порівняли з пошуком голки в стозі сіна.

Лінда Уайз розповіла, що велика частина сміття, яке прибуло з Ашленду до пункту призначення, все ж була пересортована протягом ночі. Однак до ранку коробка не була знайдена. Продовжила пошук ранкова команда робітників. Один зі співробітників зміни таки натрапив на загублену коробку з грошима.

Власник випадково викинув до сміття коробку з грошима

Виявляється, співробітникам компанії Recology досить часто доводиться відповідати на прохання неуважних людей. То дзвонить мати, чий син викинув сімейну реліквію. То колекціонер антикваріату випадково викине якийсь раритет. Найчастіше компанії не вдається виконати прохання розсіяних американців. Але в тих випадках, коли це все-таки відбувається, персонал сяє від щастя.

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