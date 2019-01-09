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Як живе Кейт Міддлтон: дивні та корисні звички герцогині Кембриджської
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Кейт Міддлтон святкує свій день народження 9 січня! Цьогоріч Герцогині Кембриджській виповнюється 37 років, але вона може позмагатись вродою з юними дівчатами і витримкою із самою Єлизаветою. Зібрали корисні лайфхаки та дивні звички Міддлтон, про які ви не знали.
Кейт Міддлтон вважається однією із найулюбленіших персон королівської родини, і це не дивно, адже на публіці вона виглядає чудово та поводиться дуже просто. До того ж, герцогиня не дозволяє собі відверто нехтувати традиціями, але намагається їх осучаснити. Одна із перших речей, які привертають увагу у вигляді Кейт - це її струнка фігура, яка не змінюється ні з часом, ні з кількістю дітей.
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Як Кейт Міддлтон тримає себе у формі
Герцогиня дуже рідко сидить на дієтах, адже серед її улюблених спортивних занять можна загубитись: йога, плавання, біг, кросфіт, теніс... Однак є річ, яку вона робить постійно і вона справді допомагає залишатись у формі. Це вправа планка, яка тримає у тонусі всі м'язи.
До слова, у їжі Кейт не така вибаглива, як інші представники королівської родини, адже обожнює попкорн та страви з величезною кількістю спецій. А кухарі сімейства зізнаються, що вона любить сама багато готувати.
Лайфхаки для краси від Кейт
Родина монархів має власну моду та тренди, яким підпорядковується і Кейт Міддлтон. Щоправда, дружина Вільяма все одно виділяється на фоні родичі своїм витонченим стилем. Ось кілька порад від герцогині, які дозволять виглядати на висоті будь-коли.
Крем для обличчя. Це одна із необхідних речей у сумочці Кейт, яка дозволяє їй турбувтаись про шкіру за будь-яких обставин.
Прозорий лак. Навряд чи Кейт хоч колись можна побачити на публіці з екстравагантним манікюром, адже у неї просто доглянуті нігті з прозорим лаком.
Ідеально для фігури. Останні кілька років зробили з Міддлтон справжню ікону стилю серед британців. У гардеробі герцогині навряд чи знайдеш міні-спідницю чи сукню з вирізом до колін. Зате майже всі речі у її шафі підходять їй за фасоном. Тому жінка не женеться за модою, а обирає сучасні вбрання, які їй личать.
Економність. Зважаючи на те, що родина монархів частково на утриманні британців, саме любов до правильно розподілу бюджету у Кейт стала їй величезним плюсом. До того ж, це не змушує її не червоніти на публіці через надто дорогі і не завжди красиві речі.
Кейт не фарбує волосся. Принаймні, це стосується саме часу вагітності, у яких медіа помічали у герцогині сиве волосся. Але здоров'я дітей важливіше для жінки, тому на період очікування поповнення Міддлтон вирішила бути максимально натуральною.
Незвичайні звички та вподобання Кейт Міддлтон:
- Кейт ніколи не дивиться у камеру. Можна вважати, що це вкотре підтверджує її скромність та закритість, однак такі дії гарантують їй завжди вдалі фото – без закритих очей та втомленого погляду.
- Завжди у колготках. Якою б не була температура на вулиці, герцогиня завжди у капронових колготах тілесного кольору.
- Кейт обожнює полювання. Не раз можна було побачити її з чоловіком на полюванні, де здебільшого лише одні представники сильної статі. До того ж, вона уміло користується зброєю.
- Pole dance. Хто б міг подумати, але дружина Вільяма уміє танцювати "біля шеста" і взагалі вражає гнучкістю.
- Полювання на комах. У вільний час Кейт разом з двома старшими дітьми обожнює гуляти у саду по кілька годин та ловити павуків.
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