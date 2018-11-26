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Як жити досвідом інших: ефектні фото

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Як жити досвідом інших: ефектні фото - фото 1

Талановитий фотограф показав незвичний проект, який викликає емоції через чужий досвід. Це варто побачити!

Знайомтесь, Пауло Фев'єр (Paulo Fevrier) – 33-річний талановитий бразильський фотограф з Ріо-де-Жанейро. У недавній серії фото для колективної виставки він показав, як люди можуть жити досвідом інших.

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"З популяризацією цифрових фото та соціальних медіа, щоденні моменти ділять люди, які частенько навіть не знають один одного, одним з таких моментів є їжа. Це пиво, спеціальні смаколики чи звичайний сніданок, однак ті моменти насолоди, коли ми бачимо фото, у нас з'являється бажання з'їсти щось таке. Так ми живемо досвідом через інших", – пояснює Пауло.

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Всі фото: Paulo Fevrier

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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