Експерти назвали найкращі продукти для сніданку

Важливо не лише снідати, а й правильно обирати продукти для ранкової трапези. Німецькі науковці розповіли, як має виглядати сніданок, щоб добре почуватись і виглядати.

Астрід Доналіс з Німецької організації харчування (DGE) поділилась, яким повинен бути сніданок, щоб організм залишався здоровим. За її словами, перша трапеза має бути упродовж 2 годин після пробудження. Звісно ж, якщо вранці немає апетиту, то не обов'язково змушувати себе їсти, адже можна просто випити склянку води чи чаю.

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Щоправда, чимало досліджень підтвердили, що відсутність сніданку часто призводить до того, що упродовж дня люди дозволяють собі більше перекусів. Це збільшує денне споживання калорій і може призводити до проблем з вагою.

Яким має бути корисний сніданок

В ідеальному ж сніданку мають бути чотири компоненти:

Напій (вода, чай чи кава);

Крупи (включно з мюслями, пластівцями і цільнозерновим хлібом);

Фрукти та овочі;

Молоко чи нежирні молочні продукти (сир, йогурт).

До того ж, перша трапеза має містити вдосталь білків і якомога менше швидких вуглеводів.

"Якщо ви фізично не активні, то вашому тілу потрібно доволі мало вуглеводів. Тому краще взяти тоншу скибку хліба і більше білкової начинки. Краще обирати додатковий шматочок сиру, аніж хліба", – радять фахівці.

Правила сніданку

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