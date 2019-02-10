Як жирна їжа перетворила мавпу на людину

Антропологи вважають, що споживання жирної їжі сприяло зростанню мозку людини. Наші давні предки пристрастилися до жиру задовго до того, як навчилися полювати і готувати м'ясо на вогні.

Спочатку вони просто добували кістковий мозок з останків великих тварин, убитих іншими хижаками. Це урізноманітнило раціон, давало необхідні калорії і сприяло розвитку мозку. Наразі це теорія, і підтвердити її змогли б археологічні докази, наприклад ранні інструменти для розбивання кісток.

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Автор дослідження вважає, що наші предки "розсмакували" жир близько чотирьох мільйонів років тому. Резервуари жиру в кістках зберігали величезний запас калорій. Це стало великою підмогою на тлі низькокалорійної дієти і, можливо, запустило еволюційний ланцюжок.

Висновки вчених кидають виклик поширеній думці про те, що вирішальним фактором для еволюції людини стало вживання м'яса. "М'ясна" теорія припускає, що популяція приматів почала полювати на дрібну дичину, поступово ускладнюючи тактику ведення полювання і виробляючи необхідні для неї інструменти. Харчуючись листям і плодами, підтримувати роботу мозку було б важко. На думку авторів дослідження, м'яса дрібних тварин було б недостатньо, оскільки воно занадто пісне.

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