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Не такий вже й бридкий: три причини вживати риб'ячий жир

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Риб'ячий жир підтримує м'язи - фото 1
Риб'ячий жир підтримує м'язи / YouTube

Є мінімум три приводи, щоб почати приймати риб'ячий жир просто зараз. І про його неприємний смак спочатку краще не згадувати.

Фахівці вважають, що вживання риб'ячого жиру може бути кращим у тих випадках, коли в раціоні харчування людини з якихось причин не вистачає риби.

І ще: Науковці визначили зв'язок між віком першого сексу і надмірною розкутістю жінок

Перше: захист від брудного повітря. Сучасні наукові дані свідчать: у людей, які регулярно приймають риб'ячий жир, серцево-судинна система страждає у набагато меншому ступені від наслідків поганої екології.

Друге: допомагає не повніти. Вчені стверджують, що коли люди починають регулярно приймати риб'ячий жир, в організмі прискорюється витрачання власної жирової тканини для виробництва енергії.

Третє: підтримує м'язи. Втрата м'язової маси свідчить про старіння, а, крім того, асоціюється з різними захворюваннями. Регулярний прийом риб'ячого жиру допоможе зберігти м'язи.

Є мінімум три приводи, щоб почати приймати риб'ячий жир - фото 306404
Є мінімум три приводи, щоб почати приймати риб'ячий жир

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Джерело: news.day.az
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