Як збирають болід Формули-1: ефектне відео

Ролик зі збиранням боліда виклали у мережу

Команда Формули-1 Red Bull Racing розмістила у соціальних мережах відеоролик, в якому показана збірка боліда RB7 зразка 2011 року. Пропонуємо вам насолодитися процесом!

Збиранням гоночного автомобіля Red Bull Racing поділилася у твіттері. Болід восьмирічної давності готували для демонстраційних заїздів на фестивалі Формули-1 у Лос-Анджелесі. Для зручності перегляду весь цикл операцій, починаючи від вивантаження з контейнера та закінчуючи постановкою на колеса, вмістили в 45 секунд. З процесор збірки боліда Формули-1 можете ознайомитися за посиланням.

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Імпровізовану трасу для фестивалю проклали на Голлівудському бульварі. За кермом RB7 виступили діючі пілоти австрійської стайні – Макс Ферстаппен і Александер Елбон.

Крім спортсменів у кольорах Red Bull, публіку розважали пілот Renault F1 Team Даніель Ріккардо і гонщик Mercedes Валттері Боттас. Організатори влаштували конкурс між пілотами трьох різних команд на найефектніші "пончики" – приз виграв Боттас.

Bringing the curtain down with a donut @Max33Verstappen leaves his mark in Los Angeles #F1Hollywood pic.twitter.com/gvEAruyyq6 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 31, 2019

Наступні показові заїзди пройдуть 9 листопада у бразильському Сан-Паулу. Захід присвятять пам'яті триразового чемпіона світу Айртона Сенни.

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