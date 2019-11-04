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В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото

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Nano Cellulose Vehicle - фото 1
Nano Cellulose Vehicle / motor1

Японські інженери сконструювали суперкар з деревини та відходів. Для створення незвичайного авто використовувалися відходи сільськогосподарського виробництва.

Авто з матеріалів рослинного походження отримало назву Nano Cellulose Vehicle. Його створили з нового матеріалу з використанням наноцелюлозних волокон з відходів сільськогосподарського виробництва та дерева. Матеріал виявився легшим і міцнішим, ніж сталь, а сам автомобіль майже вдвічі легшим, ніж середньостатистичне авто.

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Інженери відзначають, що Nano Cellulose Vehicle стала зразком, завдяки якому фахівці отримали новий досвід. При її створенні волокна застосовувалися в кузовних панелях, а також в частині силової структури. Про те, яка силова установка в новинці, поки не повідомляється. В обробці інтер'єру спорткара також обрали деревину і тканини.

В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото - фото 365855
В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото - фото 365852
В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото - фото 365856
В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото - фото 365853
В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото - фото 365854

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Джерело: motor1
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