В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото

Японські інженери сконструювали суперкар з деревини та відходів. Для створення незвичайного авто використовувалися відходи сільськогосподарського виробництва.

Авто з матеріалів рослинного походження отримало назву Nano Cellulose Vehicle. Його створили з нового матеріалу з використанням наноцелюлозних волокон з відходів сільськогосподарського виробництва та дерева. Матеріал виявився легшим і міцнішим, ніж сталь, а сам автомобіль майже вдвічі легшим, ніж середньостатистичне авто.

І ще: Назване найбезпечніше і найкомпактніше у світі авто

Інженери відзначають, що Nano Cellulose Vehicle стала зразком, завдяки якому фахівці отримали новий досвід. При її створенні волокна застосовувалися в кузовних панелях, а також в частині силової структури. Про те, яка силова установка в новинці, поки не повідомляється. В обробці інтер'єру спорткара також обрали деревину і тканини.

Читайте також: Hyundai показав "убивцю" Honda Civic Type R