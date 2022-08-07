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Як зберігати банани: експерт поділився порадами для свіжості фруктів
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Сьогодні банани можуть бути жовтими, а на наступний день вже коричневими та надто м'якими. Тому харчовий експерт поділився легкими порадами, як зберігати банани свіжими до 20 днів.
Якщо ви шукаєте спосіб зберігати банани якомога довше, то у пригоді стануть рекомендації від експерта з харчової гігієни Таші Блайт. Вона розповіла про те, що ці фрукти можуть залишатись ідеально стиглими та жовтими упродовж 16 днів, пише Express.co.uk.
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Відзначається, що банани є доволі популярним продуктом у британців, адже вони займають 4 місце у переліку улюблених фруктів у Великобританії. І це не дивно, адже банани мають чимало вітамінів, серед яких В6 і калій, а також додають енергії для занять спортом та загалом активності. Але зберігати їх довго свіжими майже нікому не вдається. Тому експерт радить не нехтувати доволі очевидною порадою, а саме купувати банани в магазинах тоді, коли вони ще зелені. Таким чином вони дозріють у вас вдома.
Якщо ви шукаєте найяскравіші жовті банани в магазині, це означає, що у них буде менший термін зберігання, ніж у зелених, які ще не такі стиглі, – пояснює Таші Блайт.
Вона також радить тримати банани якомога далі від інших фруктів. Річ у тому, що банани виділяють речовини, що змушують й всі рослинні продукти поряд дозрівати та псуватись швидше.
Тому "ваза з фруктами" є гарною ідеєю та має чудовий вигляд на кухонній стільниці, але це не практичний спосіб зберігати довго ті ж фрукти, – наголошує експерт.
Не менш важливою порадою є одразу позбутись поліетиленових пакетів, в які можуть бути запаковані банани. Ідеальним варіантом буде зберігати ці фрукти на стільниці при кімнатній температурі, якомога далі від сонячного світла та вологи.
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