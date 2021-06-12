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Як зберегти зуби здоровими: британські стоматологи дали кілька корисних порад
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Стоматолог і ортодонт доктор Халед Касем пропонує кілька дивовижних секретів для досягнення відмінного здоров'я зубів. І це не традиційна чистка зубів, використання зубної нитки та відмова від солодких закусок.
Доктор Касем з компанії Impress Orthodontics зазначив, що їжа може відігравати важливу роль у здоров'ї зубів. Наприклад, молочні продукти, особливо сир, можуть зміцнити зуби. Він також вважає, що кальцій і вітамін D (що містяться в молочних продуктах) сприяють сильнішій емалі, пише Express.
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А якщо ви хочете білосніжні зуби, у доктора Касама є хороші новини.
"Молочна кислота, що міститься у сирі, може допомогти видалити плями з зубної емалі, – сказав він. – Потужні антибактеріальні агенти містяться в темному шоколаді, який допомагає боротися з карієсом. Однак це не означає, що ви повинні об'їдатися шоколадом. Вам потрібна лише невелика кількість шоколаду, щоб отримати користь".
Ще один хороший перекус – яблуко, яке, крім своєї поживної цінності, також може збільшити виробництво слини. Підвищена кількість слини "захищає наші зуби та допомагає природним чином видалити зубний наліт", – пояснив доктор Касам.
Корисні також фрукти, наприклад полуниця та чорниця, які ідеально підходять для додавання до каші на сніданок.
"Полуниця містить велику кількість ксиліту, який відповідає за знищення бактерій, що викликають зубний наліт", – додає він.
Селера – один з найбільш рекомендованих овочів. Усе завдяки його природним антибактеріальним властивостям.
"Яблучна кислота, що міститься у селері, незалежно від того, вживається вона в соках, супах або кремах, також сприяє виробленню слини для природного чищення зубів".
Прислухайтеся до порад стоматолога, щоб ваша усмішка була здоровою та сяючою. А також не забувайте двічі на день чистити зуби та раз на пів року проводити гігієну у спеціалістів.
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