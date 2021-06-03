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Стоматологиня розповіла, коли категорично не можна чистити зуби
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Чищення зубів – це те, що люди роблять щодня, але є кілька важливих порад, про які слід пам'ятати. За словами лікарки Ханни Кінселл з Kiln Lane Dental, чистити зуби відразу після їди ризиковано, і ось чому.
Щоденний ритуал чищення зубів необхідний для збереження здоров'я зубів і порожнини рота. Це дозволяє запобігти появі нальоту – плівки бактерій, яка покриває ваші зуби, якщо ви не чистите їх належним чином. Нарощування зубного нальоту сприяє захворюванню ясен і карієсу, пише Daily Express.
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Однак якщо ви робите щось щодня, це не обов'язково означає, що ви робите це добре.
"Багато людей чистять зуби відразу після їди, тому що вони вважають, що важливо швидко позбутися від їжі", – сказала стоматологиня Ханна Кінселл з Kiln Lane Dental (Велика Британія).
Однак, за словами докторки Кінселл, насправді це може принести більше шкоди, ніж користі. Це пов'язано з тим, що чистка зубів відразу після їди може пошкодити ніжну зубну емаль.
Емаль – це речовина, яка покриває кожен зуб і забезпечує міцний зовнішній шар. Це перша і найважливіша лінія захисту від карієсу. За словами Кінселл, перед чищенням зубів краще почекати не менш як пів години після їди, особливо після вживання кислої їжі.
Чистити зуби після їди не варто, щоб не пошкоджувати зубну емаль / Фото Unsplash
"Це пов'язано з тим, що продукти, що містять лимонну кислоту, можуть на деякий час пом'якшити зубну емаль, а чистка зубів занадто скоро після їди може призвести до пошкодження емалі, поки вона слабка", – наголошує вона.
Також нагадаємо, що чистити зуби не потрібно більш як двічі на день протягом 2 хвилин на кожен підхід.
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