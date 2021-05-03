Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти

Практично на всіх тюбиках зубної пасти можна побачити кольорове маркування. При цьому ніхто з виробників не пояснює, що вона означає. Читайте далі, що ж це за смужки та яка паста найкорисніша.

Кольорова смужка на зубній пасті – для чого вона насправді?

Поширена думка говорить про те, що кольоровою смужкою позначають відмінності в складі пасти. Багато покупців спеціально оцінюють за цими смужках, чи варто брати ту чи іншу пасту. Розкриємо вам секрет – це не має ніякого відношення до правди, пише doctorlemberg.

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Так, за інформацією в мережі маємо:

Чорна смужка позначає найбільш шкідливу зубну пасту, яка на 100% складається з хімічних і абразивних речовин, які шкідливі для дитячих зубів. Синя смужка – менш шкідлива зубна паста, в складі якої 80% хімічних речовин. При тривалому застосуванні може викликати пародонтоз та інші ускладнення. Червона смужка – паста на 50% складається зі шкідливих речовин, вона не підходить людям, що мають проблеми з яснами. Зелена смужка – повністю натуральний продукт, рекомендований стоматологами для постійного використання.

Що кольорові смужки на тюбиках означають насправді? Розгадка проста: мітка є розпізнавальним знаком для пакувальних машин. Використовується для розрізнення при заповненні тюбиків. Тобто до складу смужки на зубній пасті взагалі ніяк не стосуються.

Є ще одна поширена думка, що за допомогою кольорового маркування відзначають лікувальний ефект від пародонтозу. Якщо квадратик зелений – продукт допоможе позбутися від пародонтозу, якщо чорний – в нього входять речовини, що провокують це захворювання.

При покупці засобу для чищення зубів зовсім не обов'язково звертати увагу на прямокутник, а от склад почитати рекомендують. Тут вказані барвники, абразиви, ефект, частота застосування та інші важливі деталі.

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