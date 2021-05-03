Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти

  • 14
Зубна паста - фото 1
Зубна паста / rzd-stom

Практично на всіх тюбиках зубної пасти можна побачити кольорове маркування. При цьому ніхто з виробників не пояснює, що вона означає. Читайте далі, що ж це за смужки та яка паста найкорисніша.

Кольорова смужка на зубній пасті – для чого вона насправді?

Поширена думка говорить про те, що кольоровою смужкою позначають відмінності в складі пасти. Багато покупців спеціально оцінюють за цими смужках, чи варто брати ту чи іншу пасту. Розкриємо вам секрет – це не має ніякого відношення до правди, пише doctorlemberg.

І ще: Як завоювати довіру людей: 4 важливі правила

Так, за інформацією в мережі маємо:

  1. Чорна смужка позначає найбільш шкідливу зубну пасту, яка на 100% складається з хімічних і абразивних речовин, які шкідливі для дитячих зубів.
  2. Синя смужка – менш шкідлива зубна паста, в складі якої 80% хімічних речовин. При тривалому застосуванні може викликати пародонтоз та інші ускладнення.
  3. Червона смужка – паста на 50% складається зі шкідливих речовин, вона не підходить людям, що мають проблеми з яснами.
  4. Зелена смужка – повністю натуральний продукт, рекомендований стоматологами для постійного використання.
Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти - фото 457920

Що кольорові смужки на тюбиках означають насправді? Розгадка проста: мітка є розпізнавальним знаком для пакувальних машин. Використовується для розрізнення при заповненні тюбиків. Тобто до складу смужки на зубній пасті взагалі ніяк не стосуються.

Є ще одна поширена думка, що за допомогою кольорового маркування відзначають лікувальний ефект від пародонтозу. Якщо квадратик зелений – продукт допоможе позбутися від пародонтозу, якщо чорний – в нього входять речовини, що провокують це захворювання.

При покупці засобу для чищення зубів зовсім не обов'язково звертати увагу на прямокутник, а от склад почитати рекомендують. Тут вказані барвники, абразиви, ефект, частота застосування та інші важливі деталі.

Це цікаво: Названий фактор, що впливає на любов до кави

пропозиції партнерів
Новини