Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Як зберегти зір при роботі за комп'ютером

  • 27
Як вберегти очі за комп'ютером - фото 1
Як вберегти очі за комп'ютером

Активне використання гаджетів та офісна робота негативно впливають на зір, а ці поради допоможуть поберегти очі.

Науковці пояснюють, що, зазвичай, люди моргають 18 разів за хвилину, дозволяючи нормально зволожити рогівку ока. Однак при роботі за комп'ютером кількість моргання зменшується, що призводить до відчуття сухості та втоми. Згодом це може перерости у помилкову або справжню короткозорість.

І ще: Чому погіршується зір: у МОЗ розвіяли популярні міфи

Ці поради допоможуть зберегти хороший зір:

  • Влаштовуйте хоча б 5-10 хвилин перерви між роботою з гаджетами кожні 45 хвилин.
  • Правильно налаштовуйте яскравість екрану, а також масштабність сторінки. Краще збільшити масштаб, аніж підсунути екран ближче.
  • Не забувайте про вітаміни та правильне харчування. У раціоні повинні бути морква, кукурудза, риба, чорниця, чорний шоколад, фрукти, броколі та часник і цибуля.
Як вберегти очі за комп'ютером - фото 276178
Як вберегти очі за комп'ютером

Читайте також: Чи допомагають кактуси біля комп'ютера: відповідь Супрун

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 322
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 208
Як варити рис − головні правила і секрети
  • 16:20, 14 вересня
  • 160
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука