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Як зберегти зір при роботі за комп'ютером
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Активне використання гаджетів та офісна робота негативно впливають на зір, а ці поради допоможуть поберегти очі.
Науковці пояснюють, що, зазвичай, люди моргають 18 разів за хвилину, дозволяючи нормально зволожити рогівку ока. Однак при роботі за комп'ютером кількість моргання зменшується, що призводить до відчуття сухості та втоми. Згодом це може перерости у помилкову або справжню короткозорість.
І ще: Чому погіршується зір: у МОЗ розвіяли популярні міфи
Ці поради допоможуть зберегти хороший зір:
- Влаштовуйте хоча б 5-10 хвилин перерви між роботою з гаджетами кожні 45 хвилин.
- Правильно налаштовуйте яскравість екрану, а також масштабність сторінки. Краще збільшити масштаб, аніж підсунути екран ближче.
- Не забувайте про вітаміни та правильне харчування. У раціоні повинні бути морква, кукурудза, риба, чорниця, чорний шоколад, фрукти, броколі та часник і цибуля.
Як вберегти очі за комп'ютером
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Джерело: zdorovia.com.ua
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