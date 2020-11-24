Чому робота з дому може стати причиною появи болю в горлі

Дослідження показало, що перехід на віддалену роботу через інтернет збільшує ризик появи болю в горлі. Це пов'язано з великою кількістю здійснених відеодзвінків, під час яких люди постійно підвищують або перенапружують голос.

Дослідники з Trinity College Dublin, спостерігаючи за 1 575 людьми у різних обставинах, з'ясували, що віддалена робота часто призводить до розвитку болю у горлі. Це пов'язано з необхідністю здійснювати відеодзвінки, під час яких люди частенько підвищують або перенапружують голос. Наразі значно більше число співробітників працюють з дому, виконуючи тим самим розпорядження влади або діючи за власною ініціативою для того, щоб скоротити кількість поїздок і, як наслідок, знизити ризик інфікування коронавірусом.

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Усе це призвело до збільшення популярності відеодзвінків, під час яких вирішуються різні ділові питання. А щоб співрозмовник на іншому кінці почув людину, тому доводиться частенько підвищувати голос. Особливо часто це відбувається в онлайн-конференціях, де спілкуються кілька співробітників. Так 85% учасників дослідження поскаржилися на хворе горло з моменту початку масштабних обмежень через коронавірус.



Постійні відеоконференції можуть стати причиною появи болю у горлі

Автори дослідження вважають, що роботодавці повинні розглянути можливість здійснення голосових тренувань для своїх співробітників, щоб ті не втратили можливість говорити та не скаржилися згодом на хворе горло. Подібного роду тренування дозволяють зміцнити голосові зв'язки та частіше розмовляти, не стикаючись з неприємним перенапруженням і його наслідками.

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