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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Як зберегти засмагу надовго: прості поради

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Поради, які допоможуть вберегти засмагу надовго - фото 1
Поради, які допоможуть вберегти засмагу надовго

Красива та рівномірна засмага, яка тримається якомога довше, – мрія кожного, хто їздить відпочивати на моря. Особливо це актуально тим, хто вирушає на курорти у міжсезонні, щоби зекономити гроші, а також не згоріти на сонці. Радіо МАКСИМУМ розповідає, як вберегти свою засмагу!

Підготуйте шкіру

Для того, щоб засмага краще зафіксувалася на шкірі, потрібно зробити базовий пілінг. Для цього можна використати кавову гущу, якою фахівці рекомендують легко промасажувати шкіру. Зробіть це під час походу в душ.

І ще: Ці продукти покращують настрій

Кавова гуща замінить вам скраб - фото 312433
Кавова гуща замінить вам скраб

Зволожуйте шкіру

Для того, щоб засмага лягла якнайкраще та збереглася якомога довше, потрібно не забувати про необхідність зволожувати шкіру. Використовуйте лосьйони, креми або інші косметичні засоби.

Крім того, варто правильно харчуватися. Додайте до раціону більше овочів і фруктів. Зокрема моркву, шпинат, помідори.

Правильно засмагайте

Перед засмагою потрібно наносити спеціальні засоби, які допомагають не згоріти на сонці, а також не посилити ефект засмаги. Пам'ятайте, що ультрафіолет негативно впливає на шкіру, тому захищати її необхідно!

Не забувайте про ідеальний час для засмаги - фото 312434
Не забувайте про ідеальний час для засмаги

Втім, не зловживайте засобами, щоби вони не стали справжніми магнітами, які притягують сонячні промені до вашої шкірі.

Важливий час

Наполегливо рекомендується засмагати зранку до 11 години, а також по обіді – після 17:00. Такі інтервали дозволять вам не лише не згоріти на сонці, а й обійтися без негативних наслідків, пов'язаних із прийомом сонячних ванн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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